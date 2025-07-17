Национализация кампании: как крах челябинских олигархов влияет на выборы в ЗСО

Выборы в челябинский парламент завершаются на фоне экономической турбулентности

17 июля 2025 в 20:45 Размер текста - 17 +

Депутатство, на протяжении 25 лет совершенно естественное для Александра Кретова (слева) и Константина Струкова (справа), превратилось в хождение по тонкому льду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года Заявление президента «Южуралзолота» Константина Струкова об отказе баллотироваться в заксобрание Челябинской области спустя 25 лет депутатской деятельности многие назвали сменой политических эпох в Челябинской области. Но последующие события показали: запоздалое решение лишь оформило переформатирование подхода к выборам, вызванное последовательной национализацией целого ряда знаковых челябинских финансово-промышленных групп. Как это происходило — в материале URA.RU. Романтический период После крушения CCCР в Челябинской области, как и в России, началось формирование новой политической системы. Не только места в Госдуме, но и мандаты областных дум и собраний выглядели если не обязательным атрибутом сильных мира сего, то весьма их привлекали. Виктор Рашников (ММК), Александр Федоров (ЧТПЗ), Виктор Чернобровин (ЧЭМК) были депутатами областной думы, затем переименованной в законодательное собрание, с первых ее созывов. Затем к ним добавились Александр Аристов («Ариант» и пока еще ЧЭМК), Александр Вольхин (Кыштымский медеэлектролитный), Сергей Коростелев (группа «Магнезит») и Константин Струков, чье «Южуралзолото» делало еще первые шаги даже не к развитию, а к возрождению. Такая конфигурация депутатского корпуса просуществовала еще примерно полтора десятка лет почти не меняясь принципиально. Разве что Аристова, ушедшего в Госдуму, сменил его зять и бизнес-партнер Александр Кретов. Время «своих людей» В свое время депутатский мандат регионального уровня был дополнительной гарантией уверенности в завтрашнем дне. Сейчас для ФПГ он превратился в ее противоположность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Примерно с 2015 года стало понятно, что даже мандат Госдумы не только перестал открывать новые горизонты бизнеса и эффективно влиять на силовиков и прочих государевых людей, но и как индульгенция работает через раз. Депутатский же статус регионального уровня и вовсе стал тяготить первых лиц вставших на крыло финансово-промышленных групп. Рашникова сменил в кресле ЗСО гендиректор ММК Павел Шиляев, ряды депутатов покинул Кретов (а его тесть и не собирался туда возвращаться), Коростелева — топ-менеджер «Магнезита» Леонид Урмашов. Чернобровин превратился из представителя ЧЭМК в аппаратчика. Михаил Юревич вообще предвосхитил тенденцию, сразу делегировав в заксобрание топ-менеджера «Макфы» Дмитрия Мешкова. В созыве 2020—2025 годов мандаты сохранил только Константин Струков (Александр Федоров к этому времени уже тяжело болел). Причем складывалось впечатление, что по привычке и «для души» — без какой-либо реальной необходимости. Федоров умер, а последний депутат-олигарх Струков заявил, что не собирается баллотироваться на шестой срок после 25-летнего депутатства. Сменить его должен был после сентябрьских выборов также «свой человек» — Сергей Евтеев. Национализация и выборы Законченную конфигурацию такая политическая модель должна была обрести по итогам выборов 2025 года. Большую часть депутатского корпуса должны были составить представители «новой элиты СВО, общественники и представители политических сил. В то же время в ЗСО должны были быть представлены представители практически всех значимых ФПГ — от государственного Росатома до ЧЭМК и «Макфы». Новость по теме Смена эпох: вице-спикер челябинского заксобрания завершает 25-летнюю политическую карьеру Поскольку региональные власти рассматривали их не столько даже как проводников интересов компаний, сколько как канал обратной связи — позволяющий обеспечивать финансовую и социальную стабильность территорий присутствия. И, разумеется, поддержку ФПГ в различных социально-значимых, культурных и спортивных проектов — вроде того же Парижского полумарафона или строительства парка «Притяжение» в Магнитогорске. Схема начала рушиться с ЧЭМК. Еще на стадии согласования возможного кандидата в округе №12 (бывший Калининский) холдинг был национализирован. Переговоры по инерции длились какое-то время, пока проект не заглох окончательно. Практически сразу государству были переданы активы «Арианта». Впрочем, семьям Аристовых и Кретовых и так уже было не до участия в политике. Следующей — практически сразу — пала «Макфа». В политическом отношении последний кейс растянулся: директор по коммерции холдинга Дмитрий Мешков покинул «Макфу» лишь в апреле 2025 года. Все это время челябинцы гадали — будет ли Мешков, избиравшийся в ЗСО пять созывов в Пригородном округе (ныне №5)— баллотироваться. Увольнение положило конец этим гаданиям: всем стало ясно, что менеджмент национализированного холдинга политикой заниматься не намерен. Конец или пролог? Рокировка, которую намеревался осуществить Струков, запоздала бы в любом случае — Генпрокуратура сейчас «копает» его депутатскую деятельность с 2000 года. Евтеев считался абсолютно проходным кандидатом в округе Струкова — №24, бывший Верхнеуральский — и теперь «Единая Россия» с высокой степенью его потеряет. Новость по теме У несостоявшегося челябинского депутата Евтеева арестовали активы шести фирм «Поскольку Евтеев выдвигался от ЕР и в „вотчине ЮГК“, по одномандатному Пластовскому округу, до начала форс-мажорных событий он был безоговорочным фаворитом кампании. Теперь же, среди оставшихся кандидатов явно выделяется лидер региональной ЛДПР Виталий Пашин. Сам он стоит на проходном (втором после их федерального лидера Слуцкого) месте в предвыборном списке партии, а значит, в случае его победы на мандат сможет претендовать дополнительный списочник», — заметил в этой связи политолог Александр Мельников. Но возможный список проблем на выборах этим не исчерпывается. Поскольку произошедшее волей-неволей заставляет задуматься: не может ли подход «использовал свое положение в органах власти для лоббирования интересов бизнеса» применен и к другим ФПГ? Может ли чувствовать себя спокойно, к примеру, давний бизнес-партнер золотодобытчика, вице-спикер Юрий Карликанов — именно он продал ему деловой центр «Челябинск-сити», ныне вошедший в список конфискованных активов? В округе №7 (бывший Саткинский) кандидатом выступает гендиректор ООО «Завод брикетированных материалов» (Группа «Магнезит») Евгений Терентьев. В округе №21 (бывший Чебаркульский) гендиректор «Чебаркульской птицы» Дмитрий Пырсиков. В свете последних событий это воспринимается тоже неоднозначно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заявление президента «Южуралзолота» Константина Струкова об отказе баллотироваться в заксобрание Челябинской области спустя 25 лет депутатской деятельности многие назвали сменой политических эпох в Челябинской области. Но последующие события показали: запоздалое решение лишь оформило переформатирование подхода к выборам, вызванное последовательной национализацией целого ряда знаковых челябинских финансово-промышленных групп. Как это происходило — в материале URA.RU. Романтический период После крушения CCCР в Челябинской области, как и в России, началось формирование новой политической системы. Не только места в Госдуме, но и мандаты областных дум и собраний выглядели если не обязательным атрибутом сильных мира сего, то весьма их привлекали. Виктор Рашников (ММК), Александр Федоров (ЧТПЗ), Виктор Чернобровин (ЧЭМК) были депутатами областной думы, затем переименованной в законодательное собрание, с первых ее созывов. Затем к ним добавились Александр Аристов («Ариант» и пока еще ЧЭМК), Александр Вольхин (Кыштымский медеэлектролитный), Сергей Коростелев (группа «Магнезит») и Константин Струков, чье «Южуралзолото» делало еще первые шаги даже не к развитию, а к возрождению. Такая конфигурация депутатского корпуса просуществовала еще примерно полтора десятка лет почти не меняясь принципиально. Разве что Аристова, ушедшего в Госдуму, сменил его зять и бизнес-партнер Александр Кретов. Время «своих людей» Примерно с 2015 года стало понятно, что даже мандат Госдумы не только перестал открывать новые горизонты бизнеса и эффективно влиять на силовиков и прочих государевых людей, но и как индульгенция работает через раз. Депутатский же статус регионального уровня и вовсе стал тяготить первых лиц вставших на крыло финансово-промышленных групп. Рашникова сменил в кресле ЗСО гендиректор ММК Павел Шиляев, ряды депутатов покинул Кретов (а его тесть и не собирался туда возвращаться), Коростелева — топ-менеджер «Магнезита» Леонид Урмашов. Чернобровин превратился из представителя ЧЭМК в аппаратчика. Михаил Юревич вообще предвосхитил тенденцию, сразу делегировав в заксобрание топ-менеджера «Макфы» Дмитрия Мешкова. В созыве 2020—2025 годов мандаты сохранил только Константин Струков (Александр Федоров к этому времени уже тяжело болел). Причем складывалось впечатление, что по привычке и «для души» — без какой-либо реальной необходимости. Федоров умер, а последний депутат-олигарх Струков заявил, что не собирается баллотироваться на шестой срок после 25-летнего депутатства. Сменить его должен был после сентябрьских выборов также «свой человек» — Сергей Евтеев. Национализация и выборы Законченную конфигурацию такая политическая модель должна была обрести по итогам выборов 2025 года. Большую часть депутатского корпуса должны были составить представители «новой элиты СВО, общественники и представители политических сил. В то же время в ЗСО должны были быть представлены представители практически всех значимых ФПГ — от государственного Росатома до ЧЭМК и «Макфы». Поскольку региональные власти рассматривали их не столько даже как проводников интересов компаний, сколько как канал обратной связи — позволяющий обеспечивать финансовую и социальную стабильность территорий присутствия. И, разумеется, поддержку ФПГ в различных социально-значимых, культурных и спортивных проектов — вроде того же Парижского полумарафона или строительства парка «Притяжение» в Магнитогорске. Схема начала рушиться с ЧЭМК. Еще на стадии согласования возможного кандидата в округе №12 (бывший Калининский) холдинг был национализирован. Переговоры по инерции длились какое-то время, пока проект не заглох окончательно. Практически сразу государству были переданы активы «Арианта». Впрочем, семьям Аристовых и Кретовых и так уже было не до участия в политике. Следующей — практически сразу — пала «Макфа». В политическом отношении последний кейс растянулся: директор по коммерции холдинга Дмитрий Мешков покинул «Макфу» лишь в апреле 2025 года. Все это время челябинцы гадали — будет ли Мешков, избиравшийся в ЗСО пять созывов в Пригородном округе (ныне №5)— баллотироваться. Увольнение положило конец этим гаданиям: всем стало ясно, что менеджмент национализированного холдинга политикой заниматься не намерен. Конец или пролог? Рокировка, которую намеревался осуществить Струков, запоздала бы в любом случае — Генпрокуратура сейчас «копает» его депутатскую деятельность с 2000 года. Евтеев считался абсолютно проходным кандидатом в округе Струкова — №24, бывший Верхнеуральский — и теперь «Единая Россия» с высокой степенью его потеряет. «Поскольку Евтеев выдвигался от ЕР и в „вотчине ЮГК“, по одномандатному Пластовскому округу, до начала форс-мажорных событий он был безоговорочным фаворитом кампании. Теперь же, среди оставшихся кандидатов явно выделяется лидер региональной ЛДПР Виталий Пашин. Сам он стоит на проходном (втором после их федерального лидера Слуцкого) месте в предвыборном списке партии, а значит, в случае его победы на мандат сможет претендовать дополнительный списочник», — заметил в этой связи политолог Александр Мельников. Но возможный список проблем на выборах этим не исчерпывается. Поскольку произошедшее волей-неволей заставляет задуматься: не может ли подход «использовал свое положение в органах власти для лоббирования интересов бизнеса» применен и к другим ФПГ? Может ли чувствовать себя спокойно, к примеру, давний бизнес-партнер золотодобытчика, вице-спикер Юрий Карликанов — именно он продал ему деловой центр «Челябинск-сити», ныне вошедший в список конфискованных активов? В округе №7 (бывший Саткинский) кандидатом выступает гендиректор ООО «Завод брикетированных материалов» (Группа «Магнезит») Евгений Терентьев. В округе №21 (бывший Чебаркульский) гендиректор «Чебаркульской птицы» Дмитрий Пырсиков. В свете последних событий это воспринимается тоже неоднозначно.