Национализация по-уральски: какие активы челябинских олигархов отошли государству

Требование Генпрокуратуры отписать в собственность РФ активы группы компаний «Южуралзолото», основанной вице-спикером челябинского заксобрания Константином Струковым, заставили вспомнить три волны национализации, прокатившиеся по региону до этого. Что досталось государству в результате — в материале URA.RU.
ЧЭМК
Ранее активы ЧЭМК принадлежали миллиардеру Юрию Антипову и членам его семьи. Бизнес полного цикла — от получения сырья до продажи продукции — делал производство максимально устойчивым к колебаниям рыночной конъюнктуры.
Когда свердловский арбитраж удовлетворил заявление Генпрокуратуры о передаче акций заводов, приватизированных в 1992 году, государству достался целый имущественный комплекс. Это ценные бумаги, а также движимое и недвижимое имущество АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» «ЧЭМК», АО «Серовский завод ферросплавов» (Свердловская область), ООО «Катав-Ивановский литейный завод» (Челябинская область, производство машин и оборудования для металлургии), ООО «Метагломерат» (Челябинская область, добыча и обогащение железной руды), а также АО «Кузнецкие ферросплавы» (Кемеровская область).
Помимо этого, в Группу компаний входили горнодобывающие предприятия, обеспечивающие производство ферросплавов сырьем, а также портовый терминал во Владивостоке. Он обеспечивал поставки продукции на экспорт.
Социальные объекты ЧЭМК перешли в региональную собственность. В Челябинске это бассейн «Электрометаллург» и «Торговый центр». Помимо этого, арестованы и выставлены на торги недвижимость и прочее имущество экс-владельцев бизнеса.
«Ариант»
Отношения между Александром Аристовым и Антиповым, которые были деловыми партнерами с конца 1980-х годов, несколько лет назад охладели. В итоге они (а также члены их семей, также включенные в число собственников Урало-Сибирской металлургической компании) разделили между собой активы в 2020 году. В результате реорганизации произошло выделение юридического лица — ГК «Ариант», которая объединила активы, связанные с виноградарством, виноделием и мясным бизнесом, и не имела никакого отношения к процессам, происходящим в холдинге ЧЭМК.
Однако по запросу Генпрокуратуры арбитражный суд Челябинской области привлек к участию в деле по иску о взыскании неосновательного обогащения с экс-владельцев промышленной группы (ЧЭМК) в качестве соответчиков и группу компаний «Ариант». В результате национализированы были и ее активы.
Это агрофирма «Южная», производящие вина «Центр пищевой индустрии — Ариант» и «Кубань-Вино», а также свиноводческая агрофирма «Ариант». Холдинг также работает по принципу полного цикла, располагает собственными виноградниками и сельхозугодьями, производя все — от сырья и кормов до мясных деликатесов, качественного алкоголя и безалкогольных напитков. Точно так же, в счет компенсации нанесенных государству убытков, арестованы счета и имущество экс-владельцев холдинга: его основателя Александра Аристова, его спурги Люмилы, зяты Александра Кретова и дочери Елены Кретовой.
«Макфа»
Судьба ЧЭМК и «Арианта» была решена в феврале и середине марта 2024 года. А ближе к концу месяца генпрокуратура взяла в осаду третий холдинг с челябинским корнями — основанную челябинским экс-губернатором Юревичем «Макфу».
Нынешнее АО «Макфа» было зарегистрировано в Москве в 2017 году. Холдинг включает предприятия в Московской, Свердловской, Курганской областях, на Алтае, в Ставропольском крае. По итогам 2022 года их выручка оценивается более чем в 25 млрд рублей, а чистая прибыль — в 2,5 млрд рублей. Общая стоимость активов оценивается в 46 млрд рублей. Утвержденный в 2024 году план инвестиций в развитие предприятий в четырех регионах России оценивается в 9 млрд рублей.
В 2017 году часть активов семей Юревича и его бизнес-партнера, экс-депутат Госдумы Вадима Белоусова была переведена в офшорные зоны. Эти активы сосредоточены в компаниях на Кипре: «Аркокети ЛТД», «Закостал ЛТД», «Корфииниа ЛТД», «Маркоул ЛТД», «Стоувари ЛДТ», «Сула гранти ЛТД». Официально бизнесом владели дети Белоусова и Юревича, а также их менеджеры.
В холдинг входили не только предприятия пищевой индустрии, но также ТЦ «Алмаз», «Школьник» и «Родник», отель «Рэдиссон» в Челябинске, и 31 телеканал. Согласно сервису СБИС бизнес распределен между такими компаниями как: «Макфа», «Долговское», «Новая пятилетка», «Первый хлебокомбинат», «СМАК», «Арком», «Арктика-сервис», «Медиа-центр», «Мишкинский комбинат хлебопродуктов», «Новая планета», «Отельстрой», «Проспект», «Просторы», «Рамкон», «Родник». «Темп автотех». «Школьник», «Агромакфа», «М-групп», «Урал-Медиа». «Содействие», «Экспресс-Карго», «Эмитент Конасалтинг», «Каланчакский комбинат хлебопродуктов».
Полный список активов занимает несколько страниц. Все эти предприятия перешли под контроль государства.
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