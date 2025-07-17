Умерла одна из девочек, на которых в Домодедово напал школьник с молотком

Одна из девочек, на которых ранее напал с молотком 16-летний подросток, скончалась в больнице. Об этом пишет telegram-канал Baza.
«Умерла одна из девочек, на которых 16-летний школьник напал с молотком», — говорится в сообщении Baza. Информация о состоянии второго ребенка остается неизвестной.
Инцидент произошел 11 июля в лесном массиве рядом с садоводческим некоммерческим товариществом городского округа Домодедово. Школьник нанес девочкам 13 и 16 лет несколько ударов молотком по голове. Одна из них смогла убежать и позвать на помощь. Позже на подростка было заведено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух несовершеннолетних.
На допросе юноша рассказал, что напал на девочек из-за ненависти к женщинам. Однако правоохранителям он не смог внятно ответить на вопрос о том, раскаивается ли он в своем поступке, пишет «Царьград».
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