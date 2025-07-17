Умерла одна из девочек, на которых в Домодедово напал школьник с молотком

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Инцидент с нападением на детей случился в подмосковном Домодедово
Инцидент с нападением на детей случился в подмосковном Домодедово Фото:

Одна из девочек, на которых ранее напал с молотком 16-летний подросток, скончалась в больнице. Об этом пишет telegram-канал Baza.

«Умерла одна из девочек, на которых 16-летний школьник напал с молотком», — говорится в сообщении Baza. Информация о состоянии второго ребенка остается неизвестной.

Инцидент произошел 11 июля в лесном массиве рядом с садоводческим некоммерческим товариществом городского округа Домодедово. Школьник нанес девочкам 13 и 16 лет несколько ударов молотком по голове. Одна из них смогла убежать и позвать на помощь. Позже на подростка было заведено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух несовершеннолетних.

На допросе юноша рассказал, что напал на девочек из-за ненависти к женщинам. Однако правоохранителям он не смог внятно ответить на вопрос о том, раскаивается ли он в своем поступке, пишет «Царьград».

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Одна из девочек, на которых ранее напал с молотком 16-летний подросток, скончалась в больнице. Об этом пишет telegram-канал Baza. «Умерла одна из девочек, на которых 16-летний школьник напал с молотком», — говорится в сообщении Baza. Информация о состоянии второго ребенка остается неизвестной. Инцидент произошел 11 июля в лесном массиве рядом с садоводческим некоммерческим товариществом городского округа Домодедово. Школьник нанес девочкам 13 и 16 лет несколько ударов молотком по голове. Одна из них смогла убежать и позвать на помощь. Позже на подростка было заведено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух несовершеннолетних. На допросе юноша рассказал, что напал на девочек из-за ненависти к женщинам. Однако правоохранителям он не смог внятно ответить на вопрос о том, раскаивается ли он в своем поступке, пишет «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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