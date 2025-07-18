ВСУ столкнулись с острой проблемой на фоне наступления России

ВСУ столкнулись с нехваткой снарядов и техники на фоне продвижения России на всей линии фронта. Об этом в интервью URA.RU рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Мы наступаем на всех направлениях специальной военной операции. У всех группировок войск есть продвижение и успехи. Это ясно показывает ситуацию на поле боя. У ВСУ сейчас не очень хорошо идут дела с резервами и обеспечением боеприпасами, вооружениями», — заявил Дандыкин.
По его словам, сейчас на фронте почти не видно американских гаубиц M777. То же самое касается и зарубежных танков, «вообще вражеские танки редко появляются», отметил военный эксперт.
ВС России регулярно наносят удары по объектам военно-промышленного комплекса, аэродромам и складам с оружием и техникой на Украине. Минобороны России подчеркивает, что целями становятся исключительно военные объекты ВСУ.
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