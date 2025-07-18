Эксперт Дандыкин: Сырский хочет повторить авантюру с прорывом в Курскую область

Главком ВСУ Александр Сырский постарается повторить авантюру августа 2024 года, когда противник прорвался в Курскую область. Об этом в интервью URA.RU рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Сейчас на Украину австралийцы привезли или вот-вот доставят полсотни „Абрамсов“. Есть информация, что Сырский сформировал резервную группировку в 50 тысяч боевиков, скорее всего, как раз туда и войдут австралийские танки. Главком ВСУ постарается использовать все это для убийственного броска. Такую же авантюру, как в августе 2024 года в Курской области, провернуть не получится, но какие-то выпады будут», — заявил Дандыкин.
По его мнению, целями для внезапного удара могут стать Курская, Брянская и Белгородская области. «Раненый зверь опасен — это можно сказать о киевском режиме», добавил военный эксперт, отметив, что австралийские «Абрамсы» ждет судьба американских.
В мае Австралия отправила 49 списанных американских танков M1A1 Abrams на Украину. Ранее стало известно, что российские военные уничтожили 26 американских танков Abrams, в результате чего в распоряжении украинских вооруженных сил осталось только пять из 31 машины, поставленной США. Первый танк данного типа был выведен из строя военнослужащими группировки «Центр» 26 февраля 2024 года вблизи Авдеевки.
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