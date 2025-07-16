16 июля 2025

У пермяка, который год избивал 9-летнего пасынка, нашли расстройство личности

Пермяк, от которого пытался убежать пасынок, страдает расстройством личности
© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Овсюков (на фото) систематически подвергал мальчика жестокому обращению
Евгений Овсюков (на фото) систематически подвергал мальчика жестокому обращению Фото:

В ходе судебного разбирательства было установлено, что мужчина, от которого пытался убежать девятилетний пасынок в Перми, страдает личностным расстройством. Это стало известно 17 июня на очередном заседании суда. Мужчину обвиняют в истязании несовершеннолетнего по статье 117 УК РФ. По версии следствия, мужчина на протяжении года систематически применял жестокие методы обращения к ребенку.

«Согласно выводам судебно-психиатрической экспертизы, подсудимый признан вменяемым и отдающим отчет своим действиям. При этом у него диагностировано легкое личностное расстройство, связанное с употреблением психоактивных веществ, которое выражается в повышенной раздражительности и вспышках агрессии», — сообщает портал perm.aif.ru из зала суда.

В марте 2025 года URA.RU сообщало о том, что мальчик, спасаясь от агрессивных действий отчима, выбежал на улицу и обратился к прохожим с просьбой о помощи. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, преследовал ребенка. Соседи предоставили мальчику убежище и вызвали сотрудников полиции. Впоследствии подозреваемого задержали. Им оказался 32-летний Евгений Овсюков, которому были предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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В ходе судебного разбирательства было установлено, что мужчина, от которого пытался убежать девятилетний пасынок в Перми, страдает личностным расстройством. Это стало известно 17 июня на очередном заседании суда. Мужчину обвиняют в истязании несовершеннолетнего по статье 117 УК РФ. По версии следствия, мужчина на протяжении года систематически применял жестокие методы обращения к ребенку. «Согласно выводам судебно-психиатрической экспертизы, подсудимый признан вменяемым и отдающим отчет своим действиям. При этом у него диагностировано легкое личностное расстройство, связанное с употреблением психоактивных веществ, которое выражается в повышенной раздражительности и вспышках агрессии», — сообщает портал perm.aif.ru из зала суда. В марте 2025 года URA.RU сообщало о том, что мальчик, спасаясь от агрессивных действий отчима, выбежал на улицу и обратился к прохожим с просьбой о помощи. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, преследовал ребенка. Соседи предоставили мальчику убежище и вызвали сотрудников полиции. Впоследствии подозреваемого задержали. Им оказался 32-летний Евгений Овсюков, которому были предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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