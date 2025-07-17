Рейс задерживается на четыре часа
Из-за атаки беспилотников из Тюмени задерживается рейс в Москву. Информация об этом появилась на сайте аэропорта Рощино. Рейс отложили на четыре часа.
«Самолет из Тюмени в Москву должен был вылететь в 06:10. По новым данным, он отправится в путь в 10:40», — указано на сайте Рощино.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что задержка связана с поздним прибытием рейса из Москвы.
Из-за атаки беспилотников в московском аэропорту Внуково ввели план «Ковер». Ограничение ввели и в аэропорту Нижнего Новгорода.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!