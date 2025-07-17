17 июля 2025

Из-за атаки беспилотников из Тюмени задерживается рейс в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейс задерживается на четыре часа
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Из-за атаки беспилотников из Тюмени задерживается рейс в Москву. Информация об этом появилась на сайте аэропорта Рощино. Рейс отложили на четыре часа.

«Самолет из Тюмени в Москву должен был вылететь в 06:10. По новым данным, он отправится в путь в 10:40», — указано на сайте Рощино. 

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что задержка связана с поздним прибытием рейса из Москвы. 

Из-за атаки беспилотников в московском аэропорту Внуково ввели план «Ковер». Ограничение ввели и в аэропорту Нижнего Новгорода.

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Из-за атаки беспилотников из Тюмени задерживается рейс в Москву. Информация об этом появилась на сайте аэропорта Рощино. Рейс отложили на четыре часа. «Самолет из Тюмени в Москву должен был вылететь в 06:10. По новым данным, он отправится в путь в 10:40», — указано на сайте Рощино.  Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что задержка связана с поздним прибытием рейса из Москвы.  Из-за атаки беспилотников в московском аэропорту Внуково ввели план «Ковер». Ограничение ввели и в аэропорту Нижнего Новгорода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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