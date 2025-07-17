Связь с Гасановым и скандалы: профайл экс-депутата думы Дегтярска, которого задержали силовики

Задержанного экс-депутата Хисамова подозревают в связи с уральским бандитом

18 июля 2025 в 12:59 Размер текста - 17 +

Илья Хисамов — участник многих скандалов на Урале Фото: сайт думы Дегтярска Задержанного экс-депутата думы Дегтярска (Свердловская область) Илью Хисамова могут подозревать в занятии высшего положения в преступном мире, считает источник URA.RU. Все, что известно о задержании и биографии Хисамова, — в сбойке агентства. О том, что его поймали оперативники стало известно накануне. По неофициальным данным, Хисамов якобы мог выполнять «грязную работу» для ныне осужденного за коррупцию бывшего мэра Дегтярска Вадима Пильникова. По предварительным данным, Хисамов и его бойцы якобы запугивали местных коммерсантов и заставляли платить Пильникову. Сам Хисамов по образованию юрист. В 2012-м он избрался депутатом в гордуму, а через четыре года переизбрался на второй срок. Он успел засветиться в нескольких скандалах, о которых писали СМИ. К примеру, в 2012 году Хисамова приписали в участники драки на мосту в Первоуральске, где пострадала беременная женщина: она потеряла ребенка, а позже умерла. Против Ильи возбудили уголовное дело, которое ничем не закончилось. Осенью того же года Хисамова обвинили в поджоге машины кандидата в мэры Дегтярска. В конце 2016 года, как писали журналисты, Хисамов напал с ножом на директора АО «Дегтярский литейно-механический завод» Николая Пинаева. А через год, по неофициальным данным, Илья с братом ворвался на ферму к предпринимателю, чтобы избить последнего. Мать Хисамова ранее возглавляла гордуму Дегтярска, а его отец известный в городе предприниматель. Его бизнес связан с недвижимостью. «Кроме того, есть версия, что Илья Хисамов находился в тесном контакте с криминальным авторитетом Марселем Гасановым», — добавил источник. Гасанова сейчас судят по нескольким статьям УК РФ, в том числе за «занятие высшего положения в преступной иерархии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Задержанного экс-депутата думы Дегтярска (Свердловская область) Илью Хисамова могут подозревать в занятии высшего положения в преступном мире, считает источник URA.RU. Все, что известно о задержании и биографии Хисамова, — в сбойке агентства. О том, что его поймали оперативники стало известно накануне. По неофициальным данным, Хисамов якобы мог выполнять «грязную работу» для ныне осужденного за коррупцию бывшего мэра Дегтярска Вадима Пильникова. По предварительным данным, Хисамов и его бойцы якобы запугивали местных коммерсантов и заставляли платить Пильникову. Сам Хисамов по образованию юрист. В 2012-м он избрался депутатом в гордуму, а через четыре года переизбрался на второй срок. Он успел засветиться в нескольких скандалах, о которых писали СМИ. К примеру, в 2012 году Хисамова приписали в участники драки на мосту в Первоуральске, где пострадала беременная женщина: она потеряла ребенка, а позже умерла. Против Ильи возбудили уголовное дело, которое ничем не закончилось. Осенью того же года Хисамова обвинили в поджоге машины кандидата в мэры Дегтярска. В конце 2016 года, как писали журналисты, Хисамов напал с ножом на директора АО «Дегтярский литейно-механический завод» Николая Пинаева. А через год, по неофициальным данным, Илья с братом ворвался на ферму к предпринимателю, чтобы избить последнего. Мать Хисамова ранее возглавляла гордуму Дегтярска, а его отец известный в городе предприниматель. Его бизнес связан с недвижимостью. «Кроме того, есть версия, что Илья Хисамов находился в тесном контакте с криминальным авторитетом Марселем Гасановым», — добавил источник. Гасанова сейчас судят по нескольким статьям УК РФ, в том числе за «занятие высшего положения в преступной иерархии.