В Екатеринбурге к жильцам дома, возле которого затеяли опасную стройку, выехал вице-мэр. Фото

К котловану, из-за которого потрескалась земля, приехал вице-мэр Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Рустам Галямов пообещал организовать независимую экспертизу
Рустам Галямов пообещал организовать независимую экспертизу Фото:

Администрация Екатеринбурга может отозвать разрешение на строительство у компании «Атомстройкомплекс», после работ которой потрескалась земля на улице Раевского, 4. Об этом заявил вице-мэр Рустам Галямов на встрече возле котлована с обеспокоенными жителями соседнего ЖК.

«Уже сейчас видны проблемы, которые возникли в процессе подготовки „нулевого“ цикла, например, расчет шпунтового ограждения котлована. Возможны ошибки в геологических изысканиях», — передает неофициальный telegram-канал мэрии слова Галямова.

Чиновник пообещал организовать и провести независимую экспертизу проекта застройщика. «Очевидно, что застройщик должен был сразу переработать проект после подвижки грунтов», — отметил вице-мэр.

Жители дома на улице Раевского 9 июля сообщили о трещинах в земле и асфальте после начала строительных работ, опасаясь за свою безопасность. После этого Галямов призвал «Атомстройкомплекс» прекратить забивать сваи, а затем засыпать котлован, застройщик прислушался. К делу подключились следователи СКР, которые завели уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).

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Администрация Екатеринбурга может отозвать разрешение на строительство у компании «Атомстройкомплекс», после работ которой потрескалась земля на улице Раевского, 4. Об этом заявил вице-мэр Рустам Галямов на встрече возле котлована с обеспокоенными жителями соседнего ЖК. «Уже сейчас видны проблемы, которые возникли в процессе подготовки „нулевого“ цикла, например, расчет шпунтового ограждения котлована. Возможны ошибки в геологических изысканиях», — передает неофициальный telegram-канал мэрии слова Галямова. Чиновник пообещал организовать и провести независимую экспертизу проекта застройщика. «Очевидно, что застройщик должен был сразу переработать проект после подвижки грунтов», — отметил вице-мэр. Жители дома на улице Раевского 9 июля сообщили о трещинах в земле и асфальте после начала строительных работ, опасаясь за свою безопасность. После этого Галямов призвал «Атомстройкомплекс» прекратить забивать сваи, а затем засыпать котлован, застройщик прислушался. К делу подключились следователи СКР, которые завели уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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