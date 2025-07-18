Администрация Екатеринбурга может отозвать разрешение на строительство у компании «Атомстройкомплекс», после работ которой потрескалась земля на улице Раевского, 4. Об этом заявил вице-мэр Рустам Галямов на встрече возле котлована с обеспокоенными жителями соседнего ЖК.
«Уже сейчас видны проблемы, которые возникли в процессе подготовки „нулевого“ цикла, например, расчет шпунтового ограждения котлована. Возможны ошибки в геологических изысканиях», — передает неофициальный telegram-канал мэрии слова Галямова.
Чиновник пообещал организовать и провести независимую экспертизу проекта застройщика. «Очевидно, что застройщик должен был сразу переработать проект после подвижки грунтов», — отметил вице-мэр.
Жители дома на улице Раевского 9 июля сообщили о трещинах в земле и асфальте после начала строительных работ, опасаясь за свою безопасность. После этого Галямов призвал «Атомстройкомплекс» прекратить забивать сваи, а затем засыпать котлован, застройщик прислушался. К делу подключились следователи СКР, которые завели уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).
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