Закрыт поставщик, накормивший будущих прокуроров зараженной едой в Екатеринбурге

Суд закрыл поставщика ООО «Ричмонд Рест», отравившего студентов в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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На банкете в кафе «Версаль» отравились десятки человек
На банкете в кафе «Версаль» отравились десятки человек Фото:
новость из сюжета
Массовое отравление выпускников-юристов в Екатеринбурге

Кировский райсуд Екатеринбурга закрыл пищеблок ООО «Ричмонд Рест», готовивший зараженную еду, которой отравились десятки выпускников юридического университета на банкете в кафе «Версаль». Поставщик не сможет работать ближайшие 30 суток, рассказали в объединенной пресс-службе судов.

«Суд пришел к выводу о виновности ООО „Ричмонд Рест“ в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ, и назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 30 суток», — пояснили там. В работе пищеблока обнаружили множество нарушений.

Массовое отравление случилось 11 июля, когда выпускники-юристы отмечали в ресторане окончание универа. После праздника у многих подскочила температура, начались боли в животе, диарея и рвота. Порядка 20 человек попали в больницу. Проверка Роспотребнадзора выявила у одного из сотрудников, а также у некоторых заболевших сальмонеллез. Подробнее о вспышке инфекции, — в сюжете URA.RU.

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Кировский райсуд Екатеринбурга закрыл пищеблок ООО «Ричмонд Рест», готовивший зараженную еду, которой отравились десятки выпускников юридического университета на банкете в кафе «Версаль». Поставщик не сможет работать ближайшие 30 суток, рассказали в объединенной пресс-службе судов. «Суд пришел к выводу о виновности ООО „Ричмонд Рест“ в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ, и назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 30 суток», — пояснили там. В работе пищеблока обнаружили множество нарушений. Массовое отравление случилось 11 июля, когда выпускники-юристы отмечали в ресторане окончание универа. После праздника у многих подскочила температура, начались боли в животе, диарея и рвота. Порядка 20 человек попали в больницу. Проверка Роспотребнадзора выявила у одного из сотрудников, а также у некоторых заболевших сальмонеллез. Подробнее о вспышке инфекции, — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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