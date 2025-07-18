Закрыт поставщик, накормивший будущих прокуроров зараженной едой в Екатеринбурге

Кировский райсуд Екатеринбурга закрыл пищеблок ООО «Ричмонд Рест», готовивший зараженную еду, которой отравились десятки выпускников юридического университета на банкете в кафе «Версаль». Поставщик не сможет работать ближайшие 30 суток, рассказали в объединенной пресс-службе судов.
«Суд пришел к выводу о виновности ООО „Ричмонд Рест“ в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ, и назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 30 суток», — пояснили там. В работе пищеблока обнаружили множество нарушений.
Массовое отравление случилось 11 июля, когда выпускники-юристы отмечали в ресторане окончание универа. После праздника у многих подскочила температура, начались боли в животе, диарея и рвота. Порядка 20 человек попали в больницу. Проверка Роспотребнадзора выявила у одного из сотрудников, а также у некоторых заболевших сальмонеллез. Подробнее о вспышке инфекции, — в сюжете URA.RU.
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