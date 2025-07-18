В аэропорту Геленджика приземлился первый рейс

В аэропорту Геленджика приземлился первый пассажирский рейс после длительного перерыва, связанного с закрытием воздушного пространства. Самолет авиакомпании «Аэрофлот» прибыл из Москвы.
Как передает корреспондент ТАСС, рейс был встречен водной аркой, а пассажиров и экипаж приветствовали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и мэр Геленджика Алексей Богодистов. Воздушное пространство над аэропортом Геленджика было закрыто с 24 февраля 2022 года по соображениям безопасности. Несмотря на это, инфраструктура аэропорта поддерживалась в рабочем состоянии, а службы провели необходимую работу по подготовке к возобновлению работы. Решение об отмене запрета на полеты (NOTAM) было принято Росавиацией 10 июля 2025 года.
В декабре 2021 года в аэропорту Геленджика завершилось строительство нового терминала. Инвестиции в проект составили около 6 млрд рублей. Новый терминал занимает площадь 16,8 тыс. кв. м и способен обслуживать до 900 пассажиров в час и более 1 млн человек в год. В здании оборудовано 13 стоек регистрации и 6 выходов на посадку, а перед терминалом расположены парковка и ландшафтный парк.
Аэропорт Геленджика играет важную роль в транспортной системе региона, обслуживая внутренние авиалинии и способствуя развитию туристической отрасли. До реконструкции в 2020 году пассажиропоток составлял порядка 482 тыс. человек, а по итогам 2021 года — уже более 1 млн пассажиров.
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