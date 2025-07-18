Зеленский оказался под угрозой отставки из-за забытого всеми преемника

Президента Украины Владимира Зеленского может заменить на его посту бывший главком ВСУ и нынешний посол Киева в Лондоне Валерий Залужный. Об этом сообщил журналист Сеймур Херш со ссылкой на свои источники. По его словам, замену Зеленского задумали в администрации президента США Дональда Трампа.
«[Залужный] может занять этот пост (президента Уркаины — прим. URA.RU) в течение нескольких месяцев. Зеленский находится в списке кандидатов на изгнание, если президент Дональд Трамп примет такое решение», — рассказали источники Херша в Вашингтоне. Статья опубликована на официальном сайте журналиста.
По словам инсайдеров, если Зеленский откажется покинуть свой пост, то Вашингтон надавит на него. Как подчеркивает Херш, США собираются сменить власть на Украине, чтобы успеть договориться с президентом России Владимиром Путиным о скорейшем мирном урегулировании конфликта.
Конфликт Зеленского и Залужного произошел после расхождений во мнениях относительно боевых действий против РФ и хода конфликта. Назначенный главкомом в 2021 году Валерий Залужный после успешной обороны Киева стал национальным героем, но в ноябре 2023-го публично заявил о «патовой ситуации» на фронте, вызвав резкое несогласие президента Зеленского. Противостояние между штабом главкома и администрацией президента нарастало, а рейтинг Залужного (до 70% украинцев поддерживали его) делал его политическим конкурентом. В феврале 2024 года Залужный был снят с должности главнокомандующего, а в мае Зеленский назначил его послом Украины в Великобритании — эксперты назвали это переводом потенциального конкурента в дипломатическое «дальнее плавание».
Ранее депутат Верховной рады сообщал, что США не предоставили Владимиру Зеленскому гарантий сохранения власти в случае массовых протестов и отказались поддерживать подавление гражданских волнений. Также обсуждалась возможность предоставления убежища за рубежом для представителей киевской администрации в случае вынужденного бегства. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отмечал, что в США уже принято решение о смене украинского руководства.
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