Жителей Кыштыма Челябинской области с Днем металлурга поздравила группа «Фабрика». Местные жители и гости города собрались перед ДК «Металлургов», чтобы отметить заслуги работников Кыштымского медеэлектролитного завода (входит в состав холдинга «РМК») — одного из крупных предприятий региона, передает корреспондент URA.RU.
«Торжественная часть началась с чествования лучших работников завода, а также заводских семей, самых молодых и опытных металлургов. Для гостей приготовили концертную программу под названием „Что умеют металлурги“. Кульминацией вечера стало выступление „Фабрики“ с солисткой Ириной Тоневой из первого состава группы», — сообщает корреспондент URA.RU.
На сцене выступили и другие артисты. Поразил публику виртуоз-аккордеонист Руслан Минин. Трио басов «BASSO NOVA», объединившее солистов оперного театра Екатеринбурга, представило уникальные вокальные композиции. Арт-группа «CASTA DIVA» представила известные мелодии в новом звучании.
В День металлурга губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил Магнитогорск. Глава региона подчеркнул значимость металлургических предприятий для области и рассказал о новых социальных и инфраструктурных проектах. В этом году праздничные мероприятия проходят в разных городах области, а жителей ждут концерты с участием известных артистов и чествование лучших работников отрасли.
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