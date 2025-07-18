18 июля 2025

«Девушки фабричные» поздравили людей заводских с Днем металлурга в Кыштыме. Видео

«Фабрика» выступила на празднике металлургов в Кыштыме Челябинской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Звезды российской эстрады поздравили жителей Кыштыма с Днем металлургов
Звезды российской эстрады поздравили жителей Кыштыма с Днем металлургов Фото:

Жителей Кыштыма Челябинской области с Днем металлурга поздравила группа «Фабрика». Местные жители и гости города собрались перед ДК «Металлургов», чтобы отметить заслуги работников Кыштымского медеэлектролитного завода (входит в состав холдинга «РМК») — одного из крупных предприятий региона, передает корреспондент URA.RU.

«Торжественная часть началась с чествования лучших работников завода, а также заводских семей, самых молодых и опытных металлургов. Для гостей приготовили концертную программу под названием „Что умеют металлурги“. Кульминацией вечера стало выступление „Фабрики“ с солисткой Ириной Тоневой из первого состава группы», — сообщает корреспондент URA.RU.

На сцене выступили и другие артисты. Поразил публику виртуоз-аккордеонист Руслан Минин. Трио басов «BASSO NOVA», объединившее солистов оперного театра Екатеринбурга, представило уникальные вокальные композиции. Арт-группа «CASTA DIVA» представила известные мелодии в новом звучании.

В День металлурга губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил Магнитогорск. Глава региона подчеркнул значимость металлургических предприятий для области и рассказал о новых социальных и инфраструктурных проектах. В этом году праздничные мероприятия проходят в разных городах области, а жителей ждут концерты с участием известных артистов и чествование лучших работников отрасли.

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Жителей Кыштыма Челябинской области с Днем металлурга поздравила группа «Фабрика». Местные жители и гости города собрались перед ДК «Металлургов», чтобы отметить заслуги работников Кыштымского медеэлектролитного завода (входит в состав холдинга «РМК») — одного из крупных предприятий региона, передает корреспондент URA.RU. «Торжественная часть началась с чествования лучших работников завода, а также заводских семей, самых молодых и опытных металлургов. Для гостей приготовили концертную программу под названием „Что умеют металлурги“. Кульминацией вечера стало выступление „Фабрики“ с солисткой Ириной Тоневой из первого состава группы», — сообщает корреспондент URA.RU. На сцене выступили и другие артисты. Поразил публику виртуоз-аккордеонист Руслан Минин. Трио басов «BASSO NOVA», объединившее солистов оперного театра Екатеринбурга, представило уникальные вокальные композиции. Арт-группа «CASTA DIVA» представила известные мелодии в новом звучании. В День металлурга губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил Магнитогорск. Глава региона подчеркнул значимость металлургических предприятий для области и рассказал о новых социальных и инфраструктурных проектах. В этом году праздничные мероприятия проходят в разных городах области, а жителей ждут концерты с участием известных артистов и чествование лучших работников отрасли.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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