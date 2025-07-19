19 июля 2025

ВСУ нашли кровавый способ борьбы с дезертирами

Марочко: ВСУ «опоясали» Купянск заградотрядами для снижения числа дезертирств
© Служба новостей «URA.RU»
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На фоне наступления российских бойцов в ВСУ растет дезертирство
На фоне наступления российских бойцов в ВСУ растет дезертирство Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военное руководство Украины разместило вокруг Купянска в Харьковской области блокпосты и отряды заграждения с целью предотвратить массовое дезертирство среди военнослужащих, находящихся в городе. Покинуть населенный пункт украинским военным теперь практически невозможно, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«Факты дезертирств в Купянске присутствуют, как и на всей линии боевого соприкосновения, но здесь ситуация осложняется тем, что весь населенный пункт опоясан своеобразными блокпостами, заградотрядами. Действительно, очень тщательно контролируется передвижение военнослужащих в Купянске», — рассказал Марочко в комментарии ТАСС.

Он отметил, что данная тактика демонстрирует высокую эффективность, поскольку боевики, которых либо принудительно мобилизовали, либо перебросили в Купянск, фактически лишены возможности покинуть населенный пункт. По его словам, на всех выездах установлены блокпосты, что делает выход из города практически невозможным.

Российские военные подступили к Купянску. ВСУ отправили туда свои штурмовые подразделения. В результате этих действий украинские войска понесли серьезные потери. Киев заранее ожидал наступления российской армии на Купянск, заминировав улицы города, пишет «Национальная Служба Новостей». 

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Военное руководство Украины разместило вокруг Купянска в Харьковской области блокпосты и отряды заграждения с целью предотвратить массовое дезертирство среди военнослужащих, находящихся в городе. Покинуть населенный пункт украинским военным теперь практически невозможно, рассказал военный эксперт Андрей Марочко. «Факты дезертирств в Купянске присутствуют, как и на всей линии боевого соприкосновения, но здесь ситуация осложняется тем, что весь населенный пункт опоясан своеобразными блокпостами, заградотрядами. Действительно, очень тщательно контролируется передвижение военнослужащих в Купянске», — рассказал Марочко в комментарии ТАСС. Он отметил, что данная тактика демонстрирует высокую эффективность, поскольку боевики, которых либо принудительно мобилизовали, либо перебросили в Купянск, фактически лишены возможности покинуть населенный пункт. По его словам, на всех выездах установлены блокпосты, что делает выход из города практически невозможным. Российские военные подступили к Купянску. ВСУ отправили туда свои штурмовые подразделения. В результате этих действий украинские войска понесли серьезные потери. Киев заранее ожидал наступления российской армии на Купянск, заминировав улицы города, пишет «Национальная Служба Новостей». 
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Ссылки по теме
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