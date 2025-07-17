Ганчев: ВСУ несут колоссальные потери под Купянском

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ВС РФ громят противника на подходах к Купянску
ВС РФ громят противника на подходах к Купянску Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Формирования ВСУ несут колоссальные потери под Купянском в Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

Он отметил, что на купянском направлении сейчас идут самые активные бои. «Подразделения ВС РФ разбивают врага. Украинские бандформирования несут колоссальные потери в живой силе и технике», — сказал Ганчев ТАСС.

По его словам, украинские военные оказываются в котле. Наступление на Купянск начнется в ближайшее время.

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Формирования ВСУ несут колоссальные потери под Купянском в Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев. Он отметил, что на купянском направлении сейчас идут самые активные бои. «Подразделения ВС РФ разбивают врага. Украинские бандформирования несут колоссальные потери в живой силе и технике», — сказал Ганчев ТАСС. По его словам, украинские военные оказываются в котле. Наступление на Купянск начнется в ближайшее время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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