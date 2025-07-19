Собственник выставил на продажу ТЦ в Кировском районе Перми

В Кировском районе Перми продается торговый центр. Здание расположено по улице Калинина, 60а, указано на сайте бесплатных объявлений.
«Двухэтажный торговый центр продается от собственника. Цена: 185 000 000 рублей. У ТЦ имеется собственная парковка и вход с улицы. Здание оборудовано центральным отоплением, есть чистовая отделка. Высота потолков — шесть метров», — написано на портале «Авито».
В данный момент помещения торгового центра сдаются в аренду. По данным сервиса «Яндекс Карты», среди текущих арендаторов: «Самокат», Fix Price, «Ярче!», «Планета одежды и обуви», а также специализированный магазин товаров для детей.
Редакция запросила комментарий у владельца о причинах продажи актива. На момент публикации ответ получен не был.
URA.RU писало ранее, что в краевой столице на продажу за 6,7 млн рублей выставили исторический особняк Благородного собрания вместе с действующим бизнесом. Само здание было построено в 1883 году.
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