19 июля 2025
18 июля 2025

Собственник выставил на продажу ТЦ в Кировском районе Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Общая площадь объекта составляет 1402,9 квадратных метра
Общая площадь объекта составляет 1402,9 квадратных метра Фото:

В Кировском районе Перми продается торговый центр. Здание расположено по улице Калинина, 60а, указано на сайте бесплатных объявлений.

«Двухэтажный торговый центр продается от собственника. Цена: 185 000 000 рублей. У ТЦ имеется собственная парковка и вход с улицы. Здание оборудовано центральным отоплением, есть чистовая отделка. Высота потолков — шесть метров», — написано на портале «Авито».

В данный момент помещения торгового центра сдаются в аренду. По данным сервиса «Яндекс Карты», среди текущих арендаторов: «Самокат», Fix Price, «Ярче!», «Планета одежды и обуви», а также специализированный магазин товаров для детей.

Редакция запросила комментарий у владельца о причинах продажи актива. На момент публикации ответ получен не был.

URA.RU писало ранее, что в краевой столице на продажу за 6,7 млн рублей выставили исторический особняк Благородного собрания вместе с действующим бизнесом. Само здание было построено в 1883 году.

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В Кировском районе Перми продается торговый центр. Здание расположено по улице Калинина, 60а, указано на сайте бесплатных объявлений. «Двухэтажный торговый центр продается от собственника. Цена: 185 000 000 рублей.  У ТЦ имеется собственная парковка и вход с улицы. Здание оборудовано центральным отоплением, есть чистовая отделка. Высота потолков — шесть метров», — написано на портале «Авито». В данный момент помещения торгового центра сдаются в аренду. По данным сервиса «Яндекс Карты», среди текущих арендаторов: «Самокат», Fix Price, «Ярче!», «Планета одежды и обуви», а также специализированный магазин товаров для детей. Редакция запросила комментарий у владельца о причинах продажи актива. На момент публикации ответ получен не был. URA.RU писало ранее, что в краевой столице на продажу за 6,7 млн рублей выставили исторический особняк Благородного собрания вместе с действующим бизнесом. Само здание было построено в 1883 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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