В пермском аэропорту отменили три рейса до Москвы из-за атаки БПЛА

В пермском аэропорту Большое Савино утром 20 июля отменили три рейса до Москвы. Еще два вылета задерживаются, свидетельствует онлайн-табло.
«Отменили три перелета в Москву (Шереметьево) на 5:05, 8:00 и 13:30», — указано на сайте. Еще два рейса до столицы РФ и Сочи перенесли на 8:30. Пассажирам на кассе советуют оформлять возврат денег там, где они приобретали билеты на отмененные вылеты.
Ранее регионы России были атакованы украинскими беспилотниками. Досталось сильно Подмосковью. В аэропортах страны вводили временные ограничения на прилет и отправку бортов. Подробнее о нападение — узнаете из нашей трансляции.
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