19 июля 2025
18 июля 2025

В пермском аэропорту отменили три рейса до Москвы из-за атаки БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
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ВСУ вновь атаковали российские регионы
ВСУ вновь атаковали российские регионы Фото:

В пермском аэропорту Большое Савино утром 20 июля отменили три рейса до Москвы. Еще два вылета задерживаются, свидетельствует онлайн-табло.

«Отменили три перелета в Москву (Шереметьево) на 5:05, 8:00 и 13:30», — указано на сайте. Еще два рейса до столицы РФ и Сочи перенесли на 8:30. Пассажирам на кассе советуют оформлять возврат денег там, где они приобретали билеты на отмененные вылеты.

Ранее регионы России были атакованы украинскими беспилотниками. Досталось сильно Подмосковью. В аэропортах страны вводили временные ограничения на прилет и отправку бортов. Подробнее о нападение — узнаете из нашей трансляции.

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В пермском аэропорту Большое Савино утром 20 июля отменили три рейса до Москвы. Еще два вылета задерживаются, свидетельствует онлайн-табло. «Отменили три перелета в Москву (Шереметьево) на 5:05, 8:00 и 13:30», — указано на сайте. Еще два рейса до столицы РФ и Сочи перенесли на 8:30. Пассажирам на кассе советуют оформлять возврат денег там, где они приобретали билеты на отмененные вылеты. Ранее регионы России были атакованы украинскими беспилотниками. Досталось сильно Подмосковью. В аэропортах страны вводили временные ограничения на прилет и отправку бортов. Подробнее о нападение — узнаете из нашей трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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