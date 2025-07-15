В Москве идет тропический ливень. За короткое время приведший к выпадению месячной нормы осадков в ряде районов города. Несколько раз в Останкинскую телебашню ударила молния. В результате непогоды были затоплены многочисленные улицы и кварталы. Досталось и подземным парковкам. В одном из столичных ЖК люди соорудили импровизированный плот, чтобы вода не проникла к машинам.
На проспекте Мира автомобили оказались практически полностью погружены под воду. Сильные осадки затронули и столичное метро: на пересадочном узле станции «Бибирево» уровень воды достиг колен, на станции «Технопарк» вода лилась с потолка, а вестибюль станции «Рижская» Большой кольцевой линии был временно закрыт из-за подтопления.
Ожидается, что непогода продлится до конца дня. Какая ситуация в разных районах столицы — в материале URA.RU.
Сильные дожди в Москве 15 июля
В столице 15 июля было объявлено штормовое предупреждение. Во второй половине дня на город обрушился интенсивный тропический ливень, сопровождавшийся грозой и молниями. По данным синоптиков, в отдельных районах ожидались осадки в виде града, а скорость ветра могла достигать штормовых порывов. Столичный комплекс городского хозяйства сообщает, что в отдельных районах Москвы выпала месячная норма осадков. Все это пришло после аномальной жары, которая главенствовала в городе на прошлой неделе. Следить за последствиями непогоды можно в онлайн-трансляции URA.RU.
Дожди топят улицы и станции метро
Многочисленные фото и видео, сделанные москвичами, зафиксировали последствия сильных ливней. Осадки привели к подтоплениям на ряде городских улиц, в подземных переходах и на станциях метрополитена. В частности, вестибюль станции «Рижская» Большой кольцевой линии был временно закрыт для пассажиров, а на станции метро «Технопарк» поступали сообщения о том, что поток воды льется с потолка, на переходе «Бибирево» вода, говорят очевидцы, была по колено. Дептранс Москвы сообщил о возможных локальных задержках движения наземного транспорта и оперативных изменениях маршрутов в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Из-за непогоды перекрыты дороги
На Дмитровском шоссе вблизи станции метро «Верхние Лихоборы» было полностью остановлено движение автотранспорта. Также движения нет на внешней стороне МКАД на 16-м километре и в районе 1-го Красовского проезда. В обе стороны перекрыто движение на проспекте Мира и Варшавском шоссе. Позже Дептранс сообщил, что движение на некоторых участках дорог было восстановлено. Аэроэкспрессы, следовавшие в аэропорт Шереметьево, временно прекратили курсирование из-за технического сбоя, однако впоследствии их движение было восстановлено. Кроме того, приостановила работу канатная дорога на ВДНХ. На Открытом шоссе в районе Метрогородок, в результате подтопления, произошла задержка движения трамваев — около десяти вагонов образовали затор.
Вода заливает подземные парковки
В нескольких ЖК Москвы произошло затопление подземных парковок: вода проникала через потолок и стекала на припаркованные автомобили, которые вскоре оказались по капот погружены в воду. В попытке уберечь свои транспортные средства от последствий наводнения, жители ЖК «Дмитровский парк» возвели самодельную плотину.
Кроме того, в этом же жилом комплексе для эвакуации машин из импровизированного после ливня «озера» был привлечен трактор. Telegram-канал Shot пишет, что на Автозаводской улице пришлось спасать двух людей, которые оказались в затопленном автомобиле.
Молния ударила в Останкинскую телебашню и особняк
Рядом с Останкинской башней ударили две молнии. Разряд несколько раз опустился к домам возле объекта. По предварительной информации, пострадавших нет.
Кроме того, как пишет Shot, молния ударила в особняк в Подмосковье. Дом тут же загорелся. На его тушение прибыли пожарные.
Почему в Москве столь сильные ливни
По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, причина сильных дождей в столице кроется во «взрывной конвекции». Этому способствовала жаркая погода.
«Температура высокая сегодня — от 28 до 29 градусов и в последующие дни тоже высокая, сейчас период самой жаркой погоды и солнечная энергия способствует возникновению конвективных процессов. Вчера громыхали грозы в отдельных местах, а связано это с тем, что это взрывная конвекция приводила к тому, что верхняя граница облаков составляла около 15 км, а на 90% территории московского региона не было никаких осадков», — сказал Вильфанд в разговоре с Агентством городских новостей «Москва».
Синоптики сообщили о возможных порывах ветра в столице, скорость которых может составить от 18 до 23 метров в секунду. По информации Дептранса Москвы, дождь сохранится до конца текущих суток. Горожанам советуют воздерживаться от нахождения рядом с рекламными конструкциями и неустойчивыми объектами, выбирать для парковки автомобилей безопасные места, а также не оставлять детей без присмотра.
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