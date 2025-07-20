Желтые пятна на томатах: что это значит и как спасти урожай — советы биолога

Июль в разгаре, томаты зреют, а листья вдруг покрываются желтыми пятнами. Причин недуга много: инфекции, ожоги, недостаток питания. Как понять, что происходит с помидорами, по внешнему виду пятен, и когда растение уже не спасти, а когда еще можно вылечить, URA.RU объяснил кандидат биологических наук Сергей Смирнов.
Почему на листьях помидоров появляются желтые пятна
В середине лета дачники нередко замечают: на листьях помидоров появляются желтые пятна. Выглядит это тревожно, ведь за пятнами может скрываться инфекция, ожог или проблемы с питанием. Как понять, что происходит с растением, URA.RU рассказал доктор биологических наук, директор института биологии и биотехнологии Алтайского госуниверситета Сергей Смирнов.
По словам специалиста, причин пожелтения может быть несколько. Это грибковые, вирусные и бактериальные инфекции, солнечные и химические ожоги, а также хлорозы из-за нехватки микроэлементов. «Желтые пятна — это сигнал, что листовая ткань повреждается, и часто это первый признак болезни», — отметил специалист.
Пожелтение листьев может быть сигналом ряда заболеваний. Среди грибковых это септориоз (белая пятнистость), альтернариоз (ранняя пятнистость), фитофтороз, фузариозное увядание, кладоспориоз (бурые пятна), антракноз. Среди вирусных причин — табачная мозаика, томатная мозаика, вирус томатной желтой курчавости, вирус бронзовости томатов. Бактериальные инфекции могут проявляться в виде пятен при бактериальной пятнистости, бактериальном ожоге. Кроме того, пожелтение может появиться из-за солнечных и химических ожогов, дефицита железа, магния, азота и других микроэлементов (хлороз), повреждений корней, переувлажнения почвы или резких колебаний температур.
Как определить болезнь томатов по пятнам и чем лечить
Опытные дачники знают: внешний вид пятен на листьях помогает понять, что происходит с помидорами. Вот основные виды заболеваний и как их отличить.
Грибковые инфекции
Это самая частая причина желтых пятен. При них пятна на листьях обычно ярко-желтые с четкими границами, часто поражают старые листья. Если внимательно рассмотреть пятна через лупу, можно заметить мелкие спороносящие структуры грибов — явный признак грибка. Среди наиболее опасных грибковых болезней — фитофтора (или фитофтороз), вызывающая бурые или черные пятна с желтой каймой.
Фитофтороз (фитофтора)
Признаки:
- На листьях появляются бурые или черные пятна с желтой каймой.
- Поражаются как старые, так и молодые листья.
- Влажная погода способствует быстрому распространению заболевания.
Лечение:
- Медные препараты: Медный купорос и бордоская жидкость эффективны на ранних стадиях заболевания.
- Системные фунгициды: Препараты с действующим веществом манкоцеб, такие как Ридомил Голд, обеспечивают длительный защитный эффект.
- Биологические средства: Фитоспорин-М помогает в профилактике и лечении на ранних стадиях.
- Агротехнические меры: Удаление пораженных частей растения, улучшение вентиляции и соблюдение режима полива.
Профилактика:
- Регулярные обработки фунгицидами с интервалом 10–14 дней.
- Соблюдение агротехнических норм и санитарии.
Септориоз
Это еще одно заболевание ( другое название — белая пятнистость), когда появлятися пятна с сероватым центром и темной каймой. «Если видите в лупу такие вкрапления, это 100% грибная инфекция, и пора срочно принимать меры — удалять пораженные листья, проветривать теплицу, использовать фунгициды», — объяснил Смирнов.
Признаки:
- На листьях появляются мелкие коричневые пятна, которые со временем белеют.
- Поражаются нижние листья, постепенно болезнь распространяется вверх.
- Влажная и теплая погода способствует развитию заболевания.
Лечение:
- Медные препараты: Хом и бордоская жидкость эффективны при белой пятнистости.
- Системные фунгициды: Препараты с действующим веществом хлорокись меди, такие как Чемпион, обеспечивают защиту от грибковых заболеваний.
- Биологические средства: Планриз и Байлетон помогают в борьбе с септориозом.
- Агротехнические меры: Удаление пораженных листьев, улучшение вентиляции и соблюдение режима полива.
Профилактика:
- Своевременные обработки фунгицидами с интервалом 7–10 дней.
- Соблюдение агротехнических норм и санитарии.
Вирусные инфекции
Они проявляются иначе — пятна хаотичные, в виде мозаики с желтыми, светло-зелеными или бурыми разводами. Могут появляться на любых листьях — они становятся волнистыми, искривленными или карликовыми. Происходит замедленный рост, слабое развитие плодов.
«К сожалению, вирусы не лечатся, их переносят насекомые или мы сами при пасынковании. Единственный выход — выдернуть и уничтожить заболевшее растение, чтобы не заразились другие», — отметил специалист.
Поскольку лечение вирусных заболеваний томатов практически невозможно, основное внимание следует уделить профилактике и контролю распространения:
- Использование здорового посадочного материала: приобретать семена и рассаду только у проверенных производителей.
- Дезинфекция инструментов: обрабатывать ножи, секаторы и другие инструменты спиртовыми растворами или раствором мочевины.
- Соблюдение севооборота: не высаживать томаты на одном и том же месте несколько лет подряд.
- Недопущение загущения посадок: обеспечить растениям достаточное пространство для роста и циркуляции воздуха.
- Контроль за насекомыми-переносчиками: проводить регулярные обработки инсектицидами для уничтожения вредителей.
Бактериальные инфекции
Это еще одна причина пятен. Они менее заметны в начале, но очень опасны. Вот, как их можно определить.
- Появление пятен, которые быстро темнеют, становятся коричневыми или черными, напоминая ожог. На плодах могут образовываться язвы, которые со временем увеличиваются в размерах.
- Увядание и деформация растений. Увядание листьев, особенно с одной стороны растения. Листья могут загибаться вверх и внутрь, сохраняя свою структуру, но теряя тургора.
- Отсутствие спор. При рассмотрении пораженных участков под лупой не наблюдается спор, что отличает бактериальные инфекции от грибковых.
- Развитие на старых листьях. Поражение начинается с нижних, старых листьев и постепенно распространяется вверх по растению.
- Явные язвы на плодах. На плодах могут образовываться язвы, которые со временем увеличиваются в размерах.
Чаще всего инфекции вызывают бактериальный ожог или бактериальный рак. «Здесь помогут препараты типа фитоспорина и фитолавина и строгая дезинфекция инструмента и теплицы», — указал специалист. Также нужно удалить сильно пораженные листья.
Ожоги и хлорозы
Причины пожелтения у томатов в этом случае не связаны с инфекциями. Если пятна появляются только на листьях с солнечной стороны, и перед этим был полив по листьям в жаркий день или обработка удобрениями, вероятнее всего, это ожог. «Лечение простое: изменить режим полива, не поливать в солнечный день, использовать полив под корень», — советует Смирнов. Хлороз же проявляется равномерным пожелтением между жилками листа, без четких пятен.
А вот хлороз лечить чуть сложнее. Вот его основные причины:
- Дефицит железа: приводит к пожелтению верхушечных листьев, при этом жилки остаются зелеными. Это часто связано с повышенной кислотностью почвы, которая препятствует усвоению железа корнями.
- Дефицит магния: Проявляется пожелтением нижних листьев, начиная с краёв, при этом жилки сохраняют зеленый цвет. Это может быть связано с недостаточным содержанием магния в почве.
- Дефицит азота: вызывает общее пожелтение листвы, начиная с нижних листьев, и замедление роста растения. Это может быть связано с недостаточным содержанием азота в почве.
- Переувлажнение почвы: Застой воды в корнях препятствует нормальному дыханию корневой системы, что может привести к хлорозу.
Как лечить хлороз
- Подкормка микроэлементами: Использование удобрений, содержащих железо, магний и азот, поможет восполнить дефицит этих элементов. Например, препараты с хелатной формой железа (Хелат железа, Феровит) эффективны при железном хлорозе.
- Коррекция полива: Избегайте переувлажнения почвы. Поливайте растения под корень, избегая попадания воды на листья, особенно в жаркие дни.
- Улучшение дренажа: Обеспечьте хороший дренаж почвы, чтобы предотвратить застой воды в корнях.
- Регулировка кислотности почвы: При необходимости, проведите кислотование почвы, добавляя вещества, понижающие pH, чтобы улучшить усвоение микроэлементов.
Как не допустить желтые пятна на томатах
Лучший способ борьбы с желтыми пятнами на помидорах в теплице — не допустить их появления. По словам биолога, важно начать с самого начала — семян и грунта.
«Используйте только проверенные, здоровые семена, можно протравливать их перед посадкой марганцовкой или биопрепаратами. Грунт тоже лучше обновлять или обеззараживать, особенно если в прошлом сезоне уже были болезни», — отметил он.
Поможет севооборот: нельзя сажать томаты на одном месте год за годом. «Идеально после томатов высаживать сидераты — рожь, горчицу, фацелию, чтобы восстановить почву и снизить количество возбудителей болезней», — объяснил эксперт.
Дезинфекция инструментов перед пасынкованием и уборкой листьев также важна. «Мы часто сами переносим инфекции ножницами или руками с одного растения на другое», — предупредил эксперт.
Отдельно он обратил внимание на правильный полив. Поливать лучше утром и строго под корень, чтобы вода не попадала на листья, особенно в жаркий день, когда риск ожогов выше. «Чрезмерная влажность в теплице создает идеальные условия для грибков, поэтому важно проветривать теплицу даже в дождливую погоду», — добавил биолог.
Еще один важный момент — не допускать загущенности посадок. «Если кусты стоят плотно, нарушается циркуляция воздуха, и болезни распространяются быстрее», — отметил специалист.
Что касается удобрений, здесь тоже важна мера. «Перекормленные растения становятся уязвимыми к болезням не меньше, чем недокормленные. Лучше вносить удобрения по схеме и по анализу почвы, если есть такая возможность», — подчеркнул Смирнов.
Как влияют пятна на урожай томатов
Многие дачники надеются, что желтые пятна на листьях томатов — это просто «косметика» и они не повлияют на урожай. К сожалению, это не так.
«Любые болезни листьев бьют по урожаю: листья — это фабрика питания растения. Чем больше листьев поражено, тем меньше питания идет к плодам», — указал ученый.
По словам эксперта, при серьезных поражениях плоды становятся мельче, вкус ухудшается, мякоть может быть водянистой, плоды теряют сочность и плохо хранятся. Иногда они приобретают неправильную форму, что сказывается на товарном виде.
Однако шанс спасти урожай есть, если вовремя заметить проблему и принять меры. «Если пятна появились в середине или конце сезона, а болезнь развивается не слишком быстро, можно убрать пораженные листья и дать плодам дозреть», — пояснил Смирнов.
Если же болезнь захватывает кусты в начале сезона и меры не приняты, можно потерять большую часть урожая.
Поэтому важно регулярно осматривать кусты, своевременно удалять нижние листья, контролировать влажность и проветривание, чтобы избежать заражения. В этом случае, даже если болезнь начнет проявляться, вы сможете спасти урожай и сохранить вкус и размер плодов, добавил собеседник.
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