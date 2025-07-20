Синоптик рассказал, какую погоду ждать в Москве и Петербурге на неделе

Синоптик Ильин: Москву и Петербург ожидают дожди с 21 по 25 июля
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Петербурге в ближайшие дни пройдут дожди
В Петербурге в ближайшие дни пройдут дожди Фото:

Переменчивая погода ожидается в Москве и Санкт-Петербурге с 21 по 25 июля. Большую часть недели ожидаются дожди, однако температура воздуха будет держаться летняя. О том, какую температуру ждать в Москве и Петербурге на следующей неделе URA.RU рассказал ведущий синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин. 

Погода в Москве с 21 по 25 июля

По словам синоптика Александра Ильина, в ближайшие дни Москву ожидает дождливая погода. Ливни с грозами начнутся уже в понедельник, 21 июля. При этом температура воздуха будет держаться в диапазоне +24-26 градусов. Ночью температура может понизиться до +17 градусов.

«Во вторник похолодает до +20 днем в Подмосковье, в Москве будет около +23. Ожидаются кратковременные дожди», — уточнил эксперт.

В среду, 23 июля, в регионе потеплеет до +22–27 градусов, такая же температура ожидается в четверг и пятницу. Ночью температура может опускаться до +13. Кратковременные дожди стоит ждать в среду и четверг, а в пятницу осадков не предвидится.

Погода в Санкт-Петербурге с 21 по 25 июля

В Петербурге и Ленинградской области также на протяжении недели будет дождливо. «Кратковременные дождя ожидаются в течение всей рабочей недели, временами прогремят грозы», — уточнил синоптик.

С понедельника по четверг температура воздуха в Петербурге будет варьироваться от +24 до +26 градусов. Ночью воздух прогреется до +17-19 градусов. В пятницу, 25 июля, температура достигнет отметок +21-23.

По словам Александра Ильина, в понедельник будет дуть северный ветер со скоростью 3-5 метров в секунду. Со вторника по четверг ветер сменит направление на северо-восточное и юго-восточное. В пятницу ветер снова выберет северное направление.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Переменчивая погода ожидается в Москве и Санкт-Петербурге с 21 по 25 июля. Большую часть недели ожидаются дожди, однако температура воздуха будет держаться летняя. О том, какую температуру ждать в Москве и Петербурге на следующей неделе URA.RU рассказал ведущий синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.  Погода в Москве с 21 по 25 июля По словам синоптика Александра Ильина, в ближайшие дни Москву ожидает дождливая погода. Ливни с грозами начнутся уже в понедельник, 21 июля. При этом температура воздуха будет держаться в диапазоне +24-26 градусов. Ночью температура может понизиться до +17 градусов. «Во вторник похолодает до +20 днем в Подмосковье, в Москве будет около +23. Ожидаются кратковременные дожди», — уточнил эксперт. В среду, 23 июля, в регионе потеплеет до +22–27 градусов, такая же температура ожидается в четверг и пятницу. Ночью температура может опускаться до +13. Кратковременные дожди стоит ждать в среду и четверг, а в пятницу осадков не предвидится. Погода в Санкт-Петербурге с 21 по 25 июля В Петербурге и Ленинградской области также на протяжении недели будет дождливо. «Кратковременные дождя ожидаются в течение всей рабочей недели, временами прогремят грозы», — уточнил синоптик. С понедельника по четверг температура воздуха в Петербурге будет варьироваться от +24 до +26 градусов. Ночью воздух прогреется до +17-19 градусов. В пятницу, 25 июля, температура достигнет отметок +21-23. По словам Александра Ильина, в понедельник будет дуть северный ветер со скоростью 3-5 метров в секунду. Со вторника по четверг ветер сменит направление на северо-восточное и юго-восточное. В пятницу ветер снова выберет северное направление.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...