Синоптик рассказал, какую погоду ждать в Москве и Петербурге на неделе

Переменчивая погода ожидается в Москве и Санкт-Петербурге с 21 по 25 июля. Большую часть недели ожидаются дожди, однако температура воздуха будет держаться летняя. О том, какую температуру ждать в Москве и Петербурге на следующей неделе URA.RU рассказал ведущий синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.
Погода в Москве с 21 по 25 июля
По словам синоптика Александра Ильина, в ближайшие дни Москву ожидает дождливая погода. Ливни с грозами начнутся уже в понедельник, 21 июля. При этом температура воздуха будет держаться в диапазоне +24-26 градусов. Ночью температура может понизиться до +17 градусов.
«Во вторник похолодает до +20 днем в Подмосковье, в Москве будет около +23. Ожидаются кратковременные дожди», — уточнил эксперт.
В среду, 23 июля, в регионе потеплеет до +22–27 градусов, такая же температура ожидается в четверг и пятницу. Ночью температура может опускаться до +13. Кратковременные дожди стоит ждать в среду и четверг, а в пятницу осадков не предвидится.
Погода в Санкт-Петербурге с 21 по 25 июля
В Петербурге и Ленинградской области также на протяжении недели будет дождливо. «Кратковременные дождя ожидаются в течение всей рабочей недели, временами прогремят грозы», — уточнил синоптик.
С понедельника по четверг температура воздуха в Петербурге будет варьироваться от +24 до +26 градусов. Ночью воздух прогреется до +17-19 градусов. В пятницу, 25 июля, температура достигнет отметок +21-23.
По словам Александра Ильина, в понедельник будет дуть северный ветер со скоростью 3-5 метров в секунду. Со вторника по четверг ветер сменит направление на северо-восточное и юго-восточное. В пятницу ветер снова выберет северное направление.
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