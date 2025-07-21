В платежках россиян за ЖКХ появится новая строка

В РФ предложили вынести оплату текущего ремонта в домах в отдельную строку квитанций. Это нужно, чтобы избежать непрозрачности трат таких средств, отмечают авторы инициативы.
«В платежной квитанции может появиться отдельная новая строчка — „текущий ремонт“. Закон с поправками в Жилищный кодекс в ближайшее время внесут на рассмотрение Госдумы представители „Единой России“», — с проектом ознакомились «Известия».
Разработчики предлагают установить отдельную плату за текущий ремонт в качестве самостоятельной составляющей платы за содержание жилья. Кроме того, планируется закрепить в законодательстве термин «Программа текущего ремонта». Подготовкой данной программы займется управляющая организация, а окончательное утверждение будет осуществляться жильцами на общем собрании.
Ранее гражданам РФ подсказали, как законно сэкономить на коммуналке. Также были названы условия для получения особой скидки на оплату ЖКУ.
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