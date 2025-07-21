В платежках россиян за ЖКХ появится новая строка

Плату за текущий ремонт в домах предложили выделить в отдельную строчку
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Авторы уверены, что россияне не будут оплачивать текущий ремонт, если он не требуется, но, если он необходим, установят сумму сами
Авторы уверены, что россияне не будут оплачивать текущий ремонт, если он не требуется, но, если он необходим, установят сумму сами Фото:

В РФ предложили вынести оплату текущего ремонта в домах в отдельную строку квитанций. Это нужно, чтобы избежать непрозрачности трат таких средств, отмечают авторы инициативы.

«В платежной квитанции может появиться отдельная новая строчка — „текущий ремонт“. Закон с поправками в Жилищный кодекс в ближайшее время внесут на рассмотрение Госдумы представители „Единой России“», — с проектом ознакомились «Известия».

Разработчики предлагают установить отдельную плату за текущий ремонт в качестве самостоятельной составляющей платы за содержание жилья. Кроме того, планируется закрепить в законодательстве термин «Программа текущего ремонта». Подготовкой данной программы займется управляющая организация, а окончательное утверждение будет осуществляться жильцами на общем собрании.

Ранее гражданам РФ подсказали, как законно сэкономить на коммуналке. Также были названы условия для получения особой скидки на оплату ЖКУ.

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В РФ предложили вынести оплату текущего ремонта в домах в отдельную строку квитанций. Это нужно, чтобы избежать непрозрачности трат таких средств, отмечают авторы инициативы. «В платежной квитанции может появиться отдельная новая строчка — „текущий ремонт“. Закон с поправками в Жилищный кодекс в ближайшее время внесут на рассмотрение Госдумы представители „Единой России“», — с проектом ознакомились «Известия». Разработчики предлагают установить отдельную плату за текущий ремонт в качестве самостоятельной составляющей платы за содержание жилья. Кроме того, планируется закрепить в законодательстве термин «Программа текущего ремонта». Подготовкой данной программы займется управляющая организация, а окончательное утверждение будет осуществляться жильцами на общем собрании. Ранее гражданам РФ подсказали, как законно сэкономить на коммуналке. Также были названы условия для получения особой скидки на оплату ЖКУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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