Массовые сокращения и снижение зарплат: что грядет для россиян во второй половине 2025 года

В России увеличилось количество компаний, которые намерены в текущем году провести сокращение штата. Доля таких организаций достигла 11,5%, что почти вдвое превышает показатель прошлого года, сообщил Банк России.
В текущих условиях наблюдается также и уменьшение числа компаний, которые собираются повышать сотрудникам зарплату. Этот показатель составляет 13%. Одновременно работодатели сокращают и предполагаемый размер прибавки к зарплате для работников. По мнению Банка России, в дальнейшем такие тенденции будут способствовать замедлению инфляционных процессов. В то же время для работников это, очевидно, означает усиление конкуренции на рынке труда. URA.RU рассказывает, что ждет работающих россиян во второй половине 2025 года.
Массовые сокращения рабочих мест в РФ
В России зафиксировано почти двукратное увеличение числа компаний, намеренных уволить часть штата во втором полугодии 2025 года. Об этом, ссылаясь на данные опроса 11,6 тысячи компаний, сообщили эксперты Банка России в докладе о региональной экономике. По его результатам, на сегодняшний день о планах по сокращению персонала рассказали 11,5% работодателей, тогда как в январе текущего года этот показатель составлял 6,9%.
«В июне 2025 года в сравнении с январем 2025 увеличилась доля предприятий, которые ожидают сохранения числа занятых без изменений (65% против 62% опрошенных в январе 2025 года), а также доля тех, кто планирует сократить число работников (11,5% против 6,9% в январе 2025)», — приводится в докладе регулятора. По мнению специалистов Центробанка (ЦБ), увеличение числа компаний, планирующих массовые увольнения, связано с падением спроса на продукцию, ростом издержек, а также замедлением деловой активности.
Среди признаков охлаждения рынка труда в докладе также указывается снижение числа компаний, испытывающих дефицит кадров: в июне таких было 66%, тогда как в начале года — 69%. Это связано с уменьшением потребности в работниках на фоне падения спроса и оптимизации производственных процессов. По мнению аналитиков Центробанка, сложившаяся ситуация может способствовать снижению инфляционного давления со стороны рынка труда.
Чаще всего к сокращениям персонала в том или ином виде готовы прибегнуть предприятия в сфере добычи полезных ископаемых, в машиностроении и фармацевтике. Авторы доклада указывают, что некоторые предприятия уже приступили к сокращениям, переводу сотрудников на неполный рабочий день и предоставлению внеочередных отпусков.
Свыше 40% российских компаний, принявших участие в мартовском опросе, допускают возможность сокращения численности персонала в 2025 году. Согласно данным организации «Актион Кадры и HR», увольнения работников в ближайшие три месяца (апрель, май, июнь 2025 года — прим. URA.RU) не исключают 25,6% руководителей. Около 8% организаций допускают возможность увольнений до завершения текущего года, а примерно 7% — в течение последующих шести месяцев. В опросе приняли участие почти 300 компаний.
Однако в апреле этого года в Госдуму был внесен законопроект, призванный защитить права сотрудников и усложнить процедуру их увольнения. В случае сокращения работника начальству необходимо сперва предложить работнику те должности, которые соответствуют его профессиональной квалификации. И лишь при отсутствии таких вакансий возможно рассмотреть варианты перевода на позиции с более низкой квалификацией или меньшим уровнем оплаты труда.
Снижение зарплат для сотрудников
Число компаний, ожидающих роста оплаты труда за 2025 год, в целом уменьшилось с 84% до 71%. Одновременно с этим медианный прогноз по росту зарплат снизился с 8,4% до 5,3%. Кроме того, зафиксировано сокращение доли организаций, намеренных повышать заработные платы. По сравнению с началом года этот показатель снизился на 13 процентных пунктов, говорится в докладе ЦБ.
Аналитики регулятора отмечают, что подобная тенденция наблюдается во всех секторах экономики. Однако наиболее ярко она выражена в торговле, добыче полезных ископаемых, химической отрасли, строительстве и агропромышленном комплексе.
В конце июня организация «Актион Бухгалтерия» опросила 526 штатных бухгалтеров российских компаний, преимущественно из отраслей торговли, производства, строительства, грузоперевозок. Результаты опроса показали, что каждая шестая российская компания (16,5%) рассматривает возможность снижения зарплаты сотрудников на срок от одного месяца до года. При этом определенная доля организаций (по 3,6% среди участников исследования) намерены приступить к сокращению зарплат уже в ближайшие месяц или три. В первую очередь уменьшение выплат коснется линейного персонала — такой шаг планируют предпринять 56,7% работодателей. В то же время 36,5% компаний допускают сокращение вознаграждений для топ-менеджеров.
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