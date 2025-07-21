FT: Зеленский столкнулся с давлением на фронте и внутри Украины

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Ситуация ВСУ на линии фронта ухудшает положение Зеленского
Ситуация ВСУ на линии фронта ухудшает положение Зеленского Фото:

Неудачные действия украинских военных на линии фронта усугубляют ситуацию для президента Украины Владимира Зеленского, который сталкивается со значительным давлением как на поле боя, так и внутри страны. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT).

«Зеленский сталкивается с серьезным давлением и на поле боя, и на внутреннем фронте», — сказано в материале. Он опубликован на сайте FT. Сообщается, что президент Украины произвел кадровые изменения в составе украинского правительства с целью усиления стабильности государства в условиях наступления российских вооруженных сил.

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, писало, что подобные кадровые перестановки Зеленскому необходимы еще и для того, чтобы наладить отношения с главой Белого дома Дональдом Трампом. Изменения в них были связаны с пересмотром политики США: Трамп, разочаровавшись в отказе президента РФ Владимира Путина от перемирия, ужесточил риторику, пригрозив России высокими пошлинами и пообещав предоставить Украине новое вооружение при поддержке Европы.

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Неудачные действия украинских военных на линии фронта усугубляют ситуацию для президента Украины Владимира Зеленского, который сталкивается со значительным давлением как на поле боя, так и внутри страны. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT). «Зеленский сталкивается с серьезным давлением и на поле боя, и на внутреннем фронте», — сказано в материале. Он опубликован на сайте FT. Сообщается, что президент Украины произвел кадровые изменения в составе украинского правительства с целью усиления стабильности государства в условиях наступления российских вооруженных сил. Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, писало, что подобные кадровые перестановки Зеленскому необходимы еще и для того, чтобы наладить отношения с главой Белого дома Дональдом Трампом. Изменения в них были связаны с пересмотром политики США: Трамп, разочаровавшись в отказе президента РФ Владимира Путина от перемирия, ужесточил риторику, пригрозив России высокими пошлинами и пообещав предоставить Украине новое вооружение при поддержке Европы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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