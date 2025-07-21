Неудачные действия украинских военных на линии фронта усугубляют ситуацию для президента Украины Владимира Зеленского, который сталкивается со значительным давлением как на поле боя, так и внутри страны. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT).
«Зеленский сталкивается с серьезным давлением и на поле боя, и на внутреннем фронте», — сказано в материале. Он опубликован на сайте FT. Сообщается, что президент Украины произвел кадровые изменения в составе украинского правительства с целью усиления стабильности государства в условиях наступления российских вооруженных сил.
Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, писало, что подобные кадровые перестановки Зеленскому необходимы еще и для того, чтобы наладить отношения с главой Белого дома Дональдом Трампом. Изменения в них были связаны с пересмотром политики США: Трамп, разочаровавшись в отказе президента РФ Владимира Путина от перемирия, ужесточил риторику, пригрозив России высокими пошлинами и пообещав предоставить Украине новое вооружение при поддержке Европы.
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