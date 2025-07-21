Коммунальные и аварийные службы Москвы и Подмосковья ликвидируют последствия сильного ливня. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в регионе выпало больше половины месячной нормы осадков.
«Выпало более половины месячной нормы осадков. Муниципальные водоканалы, теплосети, специалисты ГК „Автодор“ и МЧС работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить нормальную жизнедеятельность», — сказано в сообщении Воробьева. Оно опубликовано в telegram-канале.
Он сообщил, что в настоящее время ведется откачка воды с затопленных территорий, ликвидируются повреждения систем водоснабжения и канализации, а также проводится проверка состояния ливневой канализации и дорожного покрытия. А в Наро-Фоминске, где участок дороги оказался размыт водой, сегодня уложат железобетонные трубы и засыпят их щебнем.
Ранее стало известно, что из-за мощного ливня в Наро-Фоминском районе Московской области обрушилась конструкция бетонного моста. В результате были отрезаны от транспортного сообщения часть деревни Алексино, а также садовые некоммерческие товарищества «Верейское» и «Исьма». Подробности того, как в Москве бушует стихия — в онлайн-трансляции URA.RU.
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