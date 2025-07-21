С улиц Москвы и Подмосковья откачивают воду. Фото

Коммунальные службы Подмосковья ликвидируют последствия обильного дождя
© Служба новостей «URA.RU»
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В Москве и Подмосковье выпало до половины месячной нормы осадков
В Москве и Подмосковье выпало до половины месячной нормы осадков Фото:

Коммунальные и аварийные службы Москвы и Подмосковья ликвидируют последствия сильного ливня. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в регионе выпало больше половины месячной нормы осадков.

«Выпало более половины месячной нормы осадков. Муниципальные водоканалы, теплосети, специалисты ГК „Автодор“ и МЧС работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить нормальную жизнедеятельность», — сказано в сообщении Воробьева. Оно опубликовано в telegram-канале.

Он сообщил, что в настоящее время ведется откачка воды с затопленных территорий, ликвидируются повреждения систем водоснабжения и канализации, а также проводится проверка состояния ливневой канализации и дорожного покрытия. А в Наро-Фоминске, где участок дороги оказался размыт водой, сегодня уложат железобетонные трубы и засыпят их щебнем.

Все службы Москвы и Подмосковья работают в усиленном режиме для ликвидации последствий стихии
Все службы Москвы и Подмосковья работают в усиленном режиме для ликвидации последствий стихии
Фото:

Ранее стало известно, что из-за мощного ливня в Наро-Фоминском районе Московской области обрушилась конструкция бетонного моста. В результате были отрезаны от транспортного сообщения часть деревни Алексино, а также садовые некоммерческие товарищества «Верейское» и «Исьма». Подробности того, как в Москве бушует стихия — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Коммунальные и аварийные службы Москвы и Подмосковья ликвидируют последствия сильного ливня. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в регионе выпало больше половины месячной нормы осадков. «Выпало более половины месячной нормы осадков. Муниципальные водоканалы, теплосети, специалисты ГК „Автодор“ и МЧС работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить нормальную жизнедеятельность», — сказано в сообщении Воробьева. Оно опубликовано в telegram-канале. Он сообщил, что в настоящее время ведется откачка воды с затопленных территорий, ликвидируются повреждения систем водоснабжения и канализации, а также проводится проверка состояния ливневой канализации и дорожного покрытия. А в Наро-Фоминске, где участок дороги оказался размыт водой, сегодня уложат железобетонные трубы и засыпят их щебнем. Ранее стало известно, что из-за мощного ливня в Наро-Фоминском районе Московской области обрушилась конструкция бетонного моста. В результате были отрезаны от транспортного сообщения часть деревни Алексино, а также садовые некоммерческие товарищества «Верейское» и «Исьма». Подробности того, как в Москве бушует стихия — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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