В ГД нашли способ снизить цены на авиабилеты в Геленджик

Депутат Костенко: чартерные рейсы позволят снизить цены на билеты в Геленджик
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Туроператоры, организуя чартерные рейсы, могут заранее выкупать блоки мест
Туроператоры, организуя чартерные рейсы, могут заранее выкупать блоки мест Фото:

Организация чартерных авиарейсов позволит существенно снизить стоимость билетов в Геленджик. Такое предложение сделала заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко.

«Я выразила пожелание, что если туроператоры запустят чартер <...> в Геленджик, то это действительно даст конкурентоспособные цены для наших туристов», — сказала Костенко на пресс-конференции в Москве. Ее слова передает ТАСС.

После возобновления авиасообщения с Геленджиком, билеты на прямые рейсы из Москвы стали стоить от 50 тысяч рублей, что сопоставимо с ценами бизнес-класса. Такая стоимость вызвала недовольство среди туристов и представителей отрасли. Костенко подчеркнула, что туроператоры, организуя чартерные рейсы, могут заранее выкупать блоки мест и предлагать их по более низким ценам благодаря раннему бронированию и оптимизации загрузки самолетов.

С 18 июля 2025 года был выполнен первый рейс из Москвы в Геленджик после длительного перерыва. Аэропорт был закрыт для гражданских рейсов с февраля 2022 года по соображениям безопасности, однако все это время поддерживал свою инфраструктуру в рабочем состоянии.

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Организация чартерных авиарейсов позволит существенно снизить стоимость билетов в Геленджик. Такое предложение сделала заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко. «Я выразила пожелание, что если туроператоры запустят чартер <...> в Геленджик, то это действительно даст конкурентоспособные цены для наших туристов», — сказала Костенко на пресс-конференции в Москве. Ее слова передает ТАСС. После возобновления авиасообщения с Геленджиком, билеты на прямые рейсы из Москвы стали стоить от 50 тысяч рублей, что сопоставимо с ценами бизнес-класса. Такая стоимость вызвала недовольство среди туристов и представителей отрасли. Костенко подчеркнула, что туроператоры, организуя чартерные рейсы, могут заранее выкупать блоки мест и предлагать их по более низким ценам благодаря раннему бронированию и оптимизации загрузки самолетов. С 18 июля 2025 года был выполнен первый рейс из Москвы в Геленджик после длительного перерыва. Аэропорт был закрыт для гражданских рейсов с февраля 2022 года по соображениям безопасности, однако все это время поддерживал свою инфраструктуру в рабочем состоянии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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