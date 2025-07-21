В ГД нашли способ снизить цены на авиабилеты в Геленджик

Организация чартерных авиарейсов позволит существенно снизить стоимость билетов в Геленджик. Такое предложение сделала заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко.
«Я выразила пожелание, что если туроператоры запустят чартер <...> в Геленджик, то это действительно даст конкурентоспособные цены для наших туристов», — сказала Костенко на пресс-конференции в Москве. Ее слова передает ТАСС.
После возобновления авиасообщения с Геленджиком, билеты на прямые рейсы из Москвы стали стоить от 50 тысяч рублей, что сопоставимо с ценами бизнес-класса. Такая стоимость вызвала недовольство среди туристов и представителей отрасли. Костенко подчеркнула, что туроператоры, организуя чартерные рейсы, могут заранее выкупать блоки мест и предлагать их по более низким ценам благодаря раннему бронированию и оптимизации загрузки самолетов.
С 18 июля 2025 года был выполнен первый рейс из Москвы в Геленджик после длительного перерыва. Аэропорт был закрыт для гражданских рейсов с февраля 2022 года по соображениям безопасности, однако все это время поддерживал свою инфраструктуру в рабочем состоянии.
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