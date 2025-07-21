Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» устали от преследования

Четверо обвиняемых по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», в результате которого 22 марта 2024 года погибли 149 человек, обратились во Второй Западный окружной военный суд с просьбой прекратить в отношении их уголовное преследование. Это следует из материалов дела.
«В ходе ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемые и их защитники заявили следующие ходатайства: Солиев — о рассмотрении уголовного дела коллегией из трех судей, Исмоилов, Аушев, Курбонов и Исломов И. — о прекращении уголовного преследования, а Лутфуллои, Медов и Исломовы — о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей», — сообщили в документе. Информацию об этом предает ТАСС.
Второй Западный окружной военный суд начал предварительные слушания по делу в отношении 19 обвиняемых. Заседание проходит в закрытом режиме. Территория вокруг суда находится под усиленной охраной сотрудников правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что дело о теракте в «Крокусе» будет рассматривать коллегия из трех судей. Материалы дела включают более 470 томов, в которых содержится вещественная доказательная база, собранная в ходе предварительного следствия, а также результаты более 200 различных экспертиз в отношении обвиняемых.
В марте 2024 года в Подмосковье вооруженные люди совершили нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл», открыв огонь по посетителям перед началом выступления группы «Пикник». В результате трагедии погибли 143 человека, еще почти 200 получили ранения. В связи с произошедшим 24 марта в России объявлено днем траура.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.