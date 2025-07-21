Бойцов СВО хотят обеспечить бесплатным вторым высшим образованием

В Госдуму внесли проект, что даст возможность бесплатно получить высшее
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Власти хотят обеспечить бойцов СВО бесплатным вторым высшим образованием
Власти хотят обеспечить бойцов СВО бесплатным вторым высшим образованием Фото:
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Участникам специальной военной операции (СВО) планируют предоставить право на бесплатное получение второго профессионального образования. Соответствующий законопроект внесла в Государственную думу фракция «Единая Россия». Об этом сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

«Предоставление возможности бесплатно получить второе профессиональное образование поможет участникам СВО адаптироваться к гражданской жизни, повысить свою квалификацию и найти новые профессиональные перспективы. Подобная мера укрепляет систему социальной защиты бойцов <...>, а также способствует развитию системы профессионального образования в стране», — заявил Якушев. Его слова предает пресс-служба партии в своем telegram-канале.

Ранее с аналогичной инициативой выступала уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова. Она сообщала, что ней поступают многочисленные обращения от участников СВО и их семей по поводу невозможности бесплатно получить второе образование.

Также на рассмотрение подобный законопроект хотели внести депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду». Лидер партии и глава думской фракции Сергей Миронов пояснил, что проект закона подготовили по поручению президента.

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Участникам специальной военной операции (СВО) планируют предоставить право на бесплатное получение второго профессионального образования. Соответствующий законопроект внесла в Государственную думу фракция «Единая Россия». Об этом сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев. «Предоставление возможности бесплатно получить второе профессиональное образование поможет участникам СВО адаптироваться к гражданской жизни, повысить свою квалификацию и найти новые профессиональные перспективы. Подобная мера укрепляет систему социальной защиты бойцов <...>, а также способствует развитию системы профессионального образования в стране», — заявил Якушев. Его слова предает пресс-служба партии в своем telegram-канале. Ранее с аналогичной инициативой выступала уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова. Она сообщала, что ней поступают многочисленные обращения от участников СВО и их семей по поводу невозможности бесплатно получить второе образование. Также на рассмотрение подобный законопроект хотели внести депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду». Лидер партии и глава думской фракции Сергей Миронов пояснил, что проект закона подготовили по поручению президента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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