Силовики изъяли технику у сотрудников Baza

Сотрудники правоохранительных органов работают в офисе Baza, изымается техника
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Одну из сотрудниц редакции увезли в отделение полиции
Одну из сотрудниц редакции увезли в отделение полиции Фото:
новость из сюжета
В редакции telegram-канала Baza идут обыски, возбуждено уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов изымают телефоны, компьютеры и документы в офисе telegram-канала Baza. Двое журналистов не выходят на связь.

Как передает редакция канала, двое журналистов издания находятся в редакции вместе с силовиками и не выходят на связь. Их процессуальный статус не уточняется. Одну из сотрудниц редакции увезли в отделение полиции, у нее изъята вся техника.

Сегодня, 22 июля, в офисе издания Baza проходят обыски с участием силовых структур. Особое беспокойство вызывает отсутствие информации о местонахождении главного редактора Глеба Трифонова. Связаться с ним не удается с момента начала обысков. Журналистам не разъясняют суть претензий. Мероприятия, предположительно, проходят в рамках уголовного дела, связанного с превышением полномочий неустановленных полицейских.

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Сотрудники правоохранительных органов изымают телефоны, компьютеры и документы в офисе telegram-канала Baza. Двое журналистов не выходят на связь. Как передает редакция канала, двое журналистов издания находятся в редакции вместе с силовиками и не выходят на связь. Их процессуальный статус не уточняется. Одну из сотрудниц редакции увезли в отделение полиции, у нее изъята вся техника. Сегодня, 22 июля, в офисе издания Baza проходят обыски с участием силовых структур. Особое беспокойство вызывает отсутствие информации о местонахождении главного редактора Глеба Трифонова. Связаться с ним не удается с момента начала обысков. Журналистам не разъясняют суть претензий. Мероприятия, предположительно, проходят в рамках уголовного дела, связанного с превышением полномочий неустановленных полицейских.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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