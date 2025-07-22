Силовики изъяли технику у сотрудников Baza

Сотрудники правоохранительных органов изымают телефоны, компьютеры и документы в офисе telegram-канала Baza. Двое журналистов не выходят на связь.
Как передает редакция канала, двое журналистов издания находятся в редакции вместе с силовиками и не выходят на связь. Их процессуальный статус не уточняется. Одну из сотрудниц редакции увезли в отделение полиции, у нее изъята вся техника.
Сегодня, 22 июля, в офисе издания Baza проходят обыски с участием силовых структур. Особое беспокойство вызывает отсутствие информации о местонахождении главного редактора Глеба Трифонова. Связаться с ним не удается с момента начала обысков. Журналистам не разъясняют суть претензий. Мероприятия, предположительно, проходят в рамках уголовного дела, связанного с превышением полномочий неустановленных полицейских.
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