Сегодня, 22 июля, правоохранительные органы и ОМОН провели обыски в офисе telegram-канала Baza и в квартире главного редактора Глеба Трифонова. В то же время Следственный комитет в Москве возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий в отношении сотрудников полиции. Сама редакция заявила, что пока неизвестно, есть ли связь между этим делом, задержанием Трифонова и обысками у Baza. Что происходит в офисе и что известно об уголовном деле — в материале URA.RU.
Обыски
Сотрудники полиции и ОМОН провели обыски в офисе telegram-канала Baza, а также в квартире его главного редактора Глеба Трифонова. После визита силовиков связь с Трифоновым прервалась — его увезли в неизвестном направлении, и сейчас ни коллеги, ни родственники не знают, где он находится, сообщила Baza.
Сотрудники, находившиеся в офисе во время обыска, также перестали выходить на связь. Причины действий правоохранительных органов пока неясны, но, по данным издания, они могут быть связаны с уголовным делом, возбужденным в одном из регионов России.
Уголовное дело о превышении полномочий
Параллельно в Москве Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в отношении сотрудников полиции, сообщило ведомство в своем telegram-канале. Расследование связано с утечкой информации ограниченного доступа, которая затем публиковалась в telegram-каналах. Они не называются.
Обыски прошли не только в Москве, но и в Краснодарском, Красноярском краях, а также в Белгородской области. Изъяты документы и предметы, имеющие значение для следствия. Пока неизвестно, связано ли это дело с задержанием Трифонова и обысками у Baza.
Что известно о проекте Baza
Baza — российское интернет-издание, основанное в 2019 году бывшими сотрудниками Mash и Life. Канал известен оперативными новостями и расследованиями, включая материалы о стрельбе на Лубянке в 2019 году, деле журналиста Ивана Голунова и пожаре в «Зимней вишне».
Особенность Baza — система вознаграждений для пользователей, присылающих эксклюзивные материалы. Издание активно работает в Telegram и YouTube, входя в топ российских СМИ по охвату аудитории. В 2022 году, после начала спецоперации из проекта ушел один из основателей Никита Могутин, а главредом стал Глеб Трифонов.
Задержание Могутина
В мае 2022 года Могутин был задержан правоохранительными органами. Поводом стало подозрение в участии в несанкционированной акции, хотя сам журналист настаивал, что находился на месте в профессиональных целях — как представитель СМИ. После нескольких часов в отделении полиции Могутина отпустили без предъявления официальных обвинений.
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