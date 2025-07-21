В вотчине УГМК сорвались выборы мэра

В Реже (Свердловская область), где работает подконтрольная УГМК «Сафьяновская медь», сорвались выборы мэра, так как пришли лишь 12 депутатов городской думы из необходимых 14. Отсутствовали на заседании представители владельца «Реж-Хлеба» Алексея Потапенко. Об этом URA.RU сообщил источник близкий к ситуации.
«Для прнятия решения нужно было присутствие 14 депутатов, но собрались лишь 12. Все представители [Алексея] Потапенко не пришли. Пришедшие депутаты заслушали программы [Евгения] Чепчугова (считается, что он представляет интересы УГМК, — прим. ред.) и [Ирины] Гаренских (директор школы в селе Арамашка — прим. ред.), обсудили их и перенесли голосование на ближайшее заседание думы в сентябре», — поделился собеседник.
Ранее URA.RU предсказывало завершение политического конфликта в Реже. Ведь после кулуарных консультаций разные группы влияния, включая главу региона Дениса Паслера, предварительно утвердили бывшего вице-мэра и работника АО «Уралмеханобр» (структура УГМК — прим. ред.) Евгения Чепчугова в качестве ключевого кандидата. Собеседования с прошедшими отбор в кресло главы Режа начались 6 июня. По их итогам состоялась конкурсная комиссия, в которую вошли представители муниципалитета и губернаторской резиденции, порекомендовали думе двух деятелей для голосования.
Кризис в Реже начался после того, как половина думы, подконтрольная совладельцу «Реж-Хлеба» Алексею Потапенко, отказалась переизбирать мэра Ивана Карташова — протеже УГМК. Экс-губернатор Евгений Куйвашев незадолго до своей отставки согласовал переход Карташова на пост замминистра экономики — чтобы избежать публичного скандала. В итоге Карташов с конкурса снялся, объявили новый.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!