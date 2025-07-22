Двоих сотрудников telegram-канала Baza отпустили

Двоих из пяти задержанных сотрудников telegram-канала Baza отпустили после обысков и допросов. Об этом сообщил адвокат Алексей Михальчик.
«По имеющейся информации, двоих сотрудников из пяти отпустили», — сказал Алексей Михальчик, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что еще трое остаются задержаны. По его данным, одного из адвокатов допустили к сотруднику, он приступил к работе.
Во вторник сотрудники правоохранительных органов провели обыски в московском офисе telegram-канала Baza, работа журналистов была парализована. Полиция и ОМОН изъяли компьютеры, документы и другие носители информации. Также обыск прошел в квартире главного редактора Глеба Трифонова, которого затем доставили на допрос.
Следственные действия могут быть связаны с уголовным делом о превышении должностных полномочий, возбужденным в отношении полицейских, которые, как предполагается, передавали оперативную информацию некоему telegram-каналу. Следственный комитет ранее сообщил о задержании сотрудников ОВД в Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области.
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