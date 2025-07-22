В СК раскрыли суть претензий к задержанному мэру Кочевского округа. Видео

СКР готовит ходатайство об аресте мэра Кочевского округа Юркина
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По данным следствия, преступление выявили оперативники УФСБ России по Пермскому краю
По данным следствия, преступление выявили оперативники УФСБ России по Пермскому краю Фото:
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Обыски в мэрии Кочевского округа

В Прикамье мэру Кочевского округа Александру Юркину вскоре предъявят обвинение, готовится ходатайство о его аресте. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

«Следователями задержан глава администрации муниципального района, подозреваемый в превышении должностных полномочий (Александр Юркин — прим. URA.RU). В ближайшее время ему предъявят обвинение. Готовится ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — написано в telegram-канале ведомства.

По данным следствия, с апреля 2018 года по декабрь 2022-го окружной глава приобрел 46 жилых помещений в селе Кочево на общую сумму не менее 50 млн рублей. Средства были выделены из бюджета региона для нужд детей-сирот. На данный момент 19 из общего числа — переданы гражданам по договорам найма.

При этом было установлено, что дома, в которых расположены выкупленные квартиры, не соответствуют установленным требованиям. В частности, были выявлены дефекты строительных конструкций и другие нарушения, свидетельствующие о непригодности этих объектов для проживания. Также были нарушены конкурсные процедуры.

О том, что Юркина задержали и доставили в Пермь, ранее URA.RU сообщил источник из краевой политэлиты. До этого в администрации Кочевского округа провели обыски. Дело находится на личном контроле руководителя регионального следственного управления Дениса Головкина.

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В Прикамье мэру Кочевского округа Александру Юркину вскоре предъявят обвинение, готовится ходатайство о его аресте. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону. «Следователями задержан глава администрации муниципального района, подозреваемый в превышении должностных полномочий (Александр Юркин — прим. URA.RU). В ближайшее время ему предъявят обвинение. Готовится ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — написано в telegram-канале ведомства. По данным следствия, с апреля 2018 года по декабрь 2022-го окружной глава приобрел 46 жилых помещений в селе Кочево на общую сумму не менее 50 млн рублей. Средства были выделены из бюджета региона для нужд детей-сирот. На данный момент 19 из общего числа — переданы гражданам по договорам найма. При этом было установлено, что дома, в которых расположены выкупленные квартиры, не соответствуют установленным требованиям. В частности, были выявлены дефекты строительных конструкций и другие нарушения, свидетельствующие о непригодности этих объектов для проживания. Также были нарушены конкурсные процедуры. О том, что Юркина задержали и доставили в Пермь, ранее URA.RU сообщил источник из краевой политэлиты. До этого в администрации Кочевского округа провели обыски. Дело находится на личном контроле руководителя регионального следственного управления Дениса Головкина.
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