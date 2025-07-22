В Прикамье мэру Кочевского округа Александру Юркину вскоре предъявят обвинение, готовится ходатайство о его аресте. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.
«Следователями задержан глава администрации муниципального района, подозреваемый в превышении должностных полномочий (Александр Юркин — прим. URA.RU). В ближайшее время ему предъявят обвинение. Готовится ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — написано в telegram-канале ведомства.
По данным следствия, с апреля 2018 года по декабрь 2022-го окружной глава приобрел 46 жилых помещений в селе Кочево на общую сумму не менее 50 млн рублей. Средства были выделены из бюджета региона для нужд детей-сирот. На данный момент 19 из общего числа — переданы гражданам по договорам найма.
При этом было установлено, что дома, в которых расположены выкупленные квартиры, не соответствуют установленным требованиям. В частности, были выявлены дефекты строительных конструкций и другие нарушения, свидетельствующие о непригодности этих объектов для проживания. Также были нарушены конкурсные процедуры.
О том, что Юркина задержали и доставили в Пермь, ранее URA.RU сообщил источник из краевой политэлиты. До этого в администрации Кочевского округа провели обыски. Дело находится на личном контроле руководителя регионального следственного управления Дениса Головкина.
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