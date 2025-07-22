Картаполов объяснил суть закона о круглогодичном призыве

Законопроект о призыве на военную службу в течение всего года призван упорядочить деятельность военкоматов. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он отметил, что переход к круглогодичному призыву позволит разгрузить военные комиссариаты, которые сейчас испытывают повышенную нагрузку два раза в год.
«Это все можно сделать аккуратно: они (военные комиссариаты — прим. URA.RU) будут спокойно работать с призывниками, к ним будут спокойно приходить в удобное для них время, проходить медкомиссию, профотбор, и при условии соответствия всем параметрам их в установленные сроки потом пригласят, и они поедут», — пояснил парламентарий. Его слова передает РИА Новости.
Как отметил Картаполов, предполагается, что отправка призывников на службу будет осуществляться строго в сроки, установленные действующим законодательством. Нововведение направлено на повышение эффективности работы военкоматов и создание более комфортных условий для граждан, подлежащих призыву: теперь у них появится возможность проходить необходимые процедуры без спешки и очередей.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов представили на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предусматривающий возможность проведения призывной кампании на срочную военную службу в течение всего календарного года. Согласно поправкам, период, в течение которого допускается объявление призыва, расширяется и охватывает весь год — с 1 января по 31 декабря. При этом действующий порядок направления призывников к местам прохождения службы останется прежним: отправка будет организована по-прежнему два раза в год.
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