Пожар в Москве удалось локализовать на 100 квадратах

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ЧП произошло рано утром 23 июля
ЧП произошло рано утром 23 июля Фото:
новость из сюжета
Девять человек пострадали и один погиб в результате пожара в Москве

Крупный пожар на Мытной улице в столице РФ локализован на площади в 100 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Москвы.

«Возгорание локализовано на площади 100 квадратных метров», — указано в telegram-канале ведомства. По данным спасателей, в одном из жилых домов ранее загорелись две квартиры и балкон на четвертом этаже.

В результате ЧП погиб один человек. До прибытия пожарных формирований трое выпрыгнули из окна, пишет RT. Всего пострадавших девять. Были эвакуированы 15. По сообщению очевидцев, на месте работают не менее пяти расчетов.

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Крупный пожар на Мытной улице в столице РФ локализован на площади в 100 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Москвы. «Возгорание локализовано на площади 100 квадратных метров», — указано в telegram-канале ведомства. По данным спасателей, в одном из жилых домов ранее загорелись две квартиры и балкон на четвертом этаже. В результате ЧП погиб один человек. До прибытия пожарных формирований трое выпрыгнули из окна, пишет RT. Всего пострадавших девять. Были эвакуированы 15. По сообщению очевидцев, на месте работают не менее пяти расчетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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