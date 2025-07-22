Что известно о задержанных высокопоставленных челябинских чиновниках Белоусове и Менжинском

Сотрудники СКР 23 июля задержали министра имущества Челябинской области Эльдара Белоусова управделами губернатора и правительства области Романа Менжинского. О том, что известно о задержанных чиновниках — в материале URA.RU.
Эльдар Эдеемович Белоусов родился 3 мая 1988 года в Москве. Окончил Государственный университет управления по специальности «Менеджмент организации». С 2010 по 2015 год работал в коммерческих структурах, связанных со страхованием. С 2015 по 2017 год занимал должность исполнительного директора конструкторского бюро. С 2017 по 2020 год — директор проекта ФГБУ «Российское энергетическое агентство». С 2019 по 2020 год входил в состав органов управления ряда акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности. 5 ноября 2020 года назначен заместителем министра имущества Челябинской области, 8 декабря 2022 года — министром имущества региона. Руководившего ведомством Александра Богашова в июле повысили до вице-губернатора без совмещения с должностью министра имущества. В сентябре 2024 года Белоусов сохранил свой пост в новом составе правительства региона.
Управделами губернатора и правительства Челябинской области Роману Менжинскому 53 года. В 1995 году Менжинский окончил Норильский государственный индустриальный институт по специальности «Металлургические машины и оборудование». Работал заместителем главного инженера Кольской ГМК, а также в организациях, подведомственных Минэнерго РФ. В должности управделами работает с 15 июля 2020 года.
Менжинского и Белоусова задержали сотрудники СКР и ФСБ 23 июля. Одновременно в Москве был задержан бывший вице-губернатор региона Александр Богашов.
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