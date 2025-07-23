Срочно: задержан редактор URA.RU, к нему не пускают адвокатов

В Екатеринбурге задержан региональный редактор URA.RU Игорь Сергеев, который проходит свидетелем по делу свердловского редактора Дениса Аллаярова. Журналист успел сообщить адвокатам, что его везут на допрос в региональное управление Следственного комитета. Сейчас защитники Сергеева не знают, где он находится.
«Сергеева задержали утром 23 июля. Где именно он сейчас находится, неизвестно. Следователь, ведущий дело, отказывается раскрывать его местоположение», — рассказали адвокаты Сергеева.
Уже больше месяца редактор URA.RU Денис Аллаяров, получив максимально жесткую меру пресечения, находится в СИЗО. Журналиста подозревают в получении информации о криминальных событиях в Свердловской области — к примеру, о том, как один собутыльник убил другого. Иных эпизодов в деле Аллаярова нет. Аресту предшествовали масштабные обыски в головном офисе редакции и дома у нескольких журналистов, в ходе которых не было найдено подтверждений какой-либо вины Аллаярова.
В середине июля в СИЗО к Аллаярову приходил неизвестный, представившийся сотрудником ФСБ. Он требовал заключить сделку со следствием, отказаться от услуг своих адвокатов и дать показания на других сотрудников агентства, о каких его попросит следствие. Аллаяров на это не согласился. После к Денису приходила и следователь, которая ведет его дело и которая сейчас отказывается раскрывать местоположение Сергеева — она требовала от Аллаярова признать вину и отказаться от своих защитников. В связи с этим адвокаты заявили следователю отвод, также была направлена жалоба в областную прокуратуру.
В поддержку Аллаярова уже выступали представители всех парламентских партий — а именно вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков, лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов, глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов, депутат Станислав Наумов (ЛДПР), представитель КПРФ Ренат Сулейманов, а также Светлана Бессараб («Единая Россия»). Они отправляли запросы генпрокурору РФ Игорю Краснову, главе Следкома Александру Бастрыкину, главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву, а также в свердловские управления силовых ведомств.
На контроль взяла дело уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она считает, что в ходе следствия могли быть допущены нарушения. Кроме того, за Дениса заступались статусные общественники, юристы и коллеги по цеху. По их мнению, мера пресечения в виде ареста в СИЗО несоразмерна преступлению, в котором обвинили журналиста. Также они выразили опасение, что следствие пытается в спешке получить нужные показания. Редакция URA.RU уверена в невиновности своего коллеги.
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