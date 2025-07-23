Украинская делегация прибыла в Турцию на переговоры с Россией

Украинская делегация прибыла в Турцию для проведения очередного раунда переговоров с представителями России. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
«Украинская делегация прибыла на переговоры в Турцию», — написал Гончаренко в своем telegram-канале. Сначала встречи пройдут в Анкаре, а затем продолжатся в Стамбуле.
Третий раунд прямых переговоров между Россией и Украиной предварительно назначен на вечер среды, 23 июля, во дворце Чираган в Стамбуле. Точное время начала встречи еще уточняется, однако ожидается, что делегации соберутся около 19:00 по московскому времени.
В преддверии переговоров у дворца Чираган в Стамбуле начали массово собираться журналисты. По сообщениям корреспондентов, на площадке уже работают более 50 представителей различных СМИ. Вход на территорию дворца полностью оцеплен сотрудниками охраны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что предстоящий раунд переговоров будет сопровождаться сложным разговором. По его словам, никто не ожидает легкой дороги, поскольку проекты меморандумов сторон остаются диаметрально противоположными.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.