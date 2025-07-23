Причиной массового заболевания детей в челябинском лагере стал норовирус

В детском оздоровительном лагере «Аленушка» на озере Большой Еланчик в Челябинской области, где массово заболели дети, специалисты Роспотребнадзора обнаружили наличие норовируса. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора (РПН) по железнодорожному транспорту.
«Специалисты Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту совместно с Управлением РПН по Челябинской области незамедлительно начали санитарно-эпидемиологическое расследование по информации о выявлении 28 детей с признаками острой кишечной инфекции в лагере „Аленушка“. По предварительной информации причиной заболевания стала норовирусная инфекция», — рассказали в ведомстве.
Пациенты проходят лечение и находятся под наблюдением врачей, уточнили в РПН. Специалисты осуществляют комплекс противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий. Были взяты смывы с различных поверхностей, а также образцы готовой продукции и воды для проведения лабораторного анализа. Проводятся необходимые исследования. Работа лагеря временно прекращена. Соответствующие документы подготовлены для передачи в суд.
Ранее глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела о массовом заболевании детей в «Аленушке». Оно возбуждено по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей. Всего в лагере, который подведомственен ЮУЖД, на плохое самочувствие пожаловались почти 30 детей.
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