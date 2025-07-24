Стало известно, зачем на самом деле Зеленский жаждет встречи с Путиным

Профессор СПбГУ Ткаченко: встреча с Путиным для Зеленского важна для его карьеры
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Зеленский рассчитывает, что после встречи с Путиным сможет победить на выборах президента
Зеленский рассчитывает, что после встречи с Путиным сможет победить на выборах президента Фото:
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Мирные переговоры между Россией и Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным из-за своих политических амбиций. Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко в разговоре с корреспондентом URA.RU отметил, что так Зеленский рассчитывает победить на выборах главы Украины.

«Для Зеленского личная встреча с Путиным важна исключительно политически, это будет означать, что ключевой оппонент Киева — Россия — признает его как легитимного правителя Украины. Зеленский, думаю, внутри себя уже решил, что если эта встреча пройдет, то у него есть шанс выиграть выборы президента на Украине, в противном случае — нет», — сказал Ткаченко в интервью URA.RU.

По мнению эксперта клуба «Валдай», президент России вряд ли согласится на встречу с Зеленским. Причина кроется в том, что у российских дипломатов нет такой цели.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров после окончания третьего раунда переговоров между Москвой и Киевом рассказал об инициативе встречи Зеленского и Путина. Он предложил сделать это до конца августа. На что руководитель российской делегации Владимир Мединский заметил, что это может случиться лишь при условии тщательной проработки позиций сторон, чтобы на ней можно было обсуждать завершение украинского конфликта. Полное интервью с экспертом клуба «Валдай» Станиславом Ткаченко читайте по ссылке.

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Президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным из-за своих политических амбиций. Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко в разговоре с корреспондентом URA.RU отметил, что так Зеленский рассчитывает победить на выборах главы Украины. «Для Зеленского личная встреча с Путиным важна исключительно политически, это будет означать, что ключевой оппонент Киева — Россия — признает его как легитимного правителя Украины. Зеленский, думаю, внутри себя уже решил, что если эта встреча пройдет, то у него есть шанс выиграть выборы президента на Украине, в противном случае — нет», — сказал Ткаченко в интервью URA.RU. По мнению эксперта клуба «Валдай», президент России вряд ли согласится на встречу с Зеленским. Причина кроется в том, что у российских дипломатов нет такой цели. Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров после окончания третьего раунда переговоров между Москвой и Киевом рассказал об инициативе встречи Зеленского и Путина. Он предложил сделать это до конца августа. На что руководитель российской делегации Владимир Мединский заметил, что это может случиться лишь при условии тщательной проработки позиций сторон, чтобы на ней можно было обсуждать завершение украинского конфликта. Полное интервью с экспертом клуба «Валдай» Станиславом Ткаченко читайте по ссылке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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