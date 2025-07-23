Что об итогах переговоров в Стамбуле рассказала российская сторона

В Турции завершился третий раунд российско-украинских переговоров. Он длился около 40 минут. В ходе обмена мнениями стороны продвинулись в решении гуманитарных вопросов конфликта. Руководитель делегации РФ Владимир Мединский вышел к журналистам после завершения переговоров. О том, что российская сторона заявила по итогам диалога в Стамбуле — в материале URA.RU.
Россия предложила создать рабочие группы для диалога онлайн
Российская делегация предложила Украине сформировать три рабочие группы, которые будут обсуждать проблемы урегулирования конфликта в режиме онлайн.
Украинская сторона решила рассмотреть предложение РФ о рабочих группах, заявил руководитель переговорной группы РФ Владимир Мединский. Его слова передает РИА Новости.
Обмен пленными и вопрос о перемирии
Представители России на переговорах предложили Украине провести обмен военнопленными, не менее чем по 1200 человек с каждой стороны. Также российские переговорщики сказали, что готовы на взаимные короткие перемирия на 24 и 48 часов. Это необходимо для эвакуации раненых и погибших бойцов. Кроме того, российская делегация предложила Киеву передать три тысячи тел погибших военнослужащих ВСУ. Передаче готов помочь «Красный крест», рассказал Мединский.
Проблема возвращения захваченных ВСУ жителей Курской области
По словам Мединского, российская делегация довела до украинской стороны требование о возвращении жителей Курской области, которые были захвачены Вооруженными силами Украины. Их около 30 человек. Представители РФ на переговорах в Стамбуле отметили, что в России нет украинских детей, которые требовал вернуть Киев по своему списку.
Когда будет встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского
Встреча Путина и Зеленского возможна при условии тщательной проработки позиций сторон, чтобы на ней можно было обсуждать завершение конфликта на Украине, отметил Мединский. Он добавил, что в настоящее время позиции сторон в меморандумах по урегулированию далеки друг от друга.
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