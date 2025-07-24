ВСУ перебросили учебный танковый полк под Сумы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ направили на сумское направление учебный полк
ВСУ направили на сумское направление учебный полк Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило на сумское направление 300-й учебный танковый полк из Черниговской области. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах.

«На фоне колоссальных потерь враг перебросил на сумское направление из Черниговской области 300-й учебный танковый полк (в /ч А1414) „, — отметил источник ТАСС. По словам собеседника агентства, это подразделение изначально создавалось исключительно для обучения военнослужащих и дальнейшего распределения их по боевым бригадам.

Российские военные успешно продвигаются в Сумской области. Ранее военнослужащие ВС РФ освободили населенный пункт Варачино. 

ВСУ активно вербует иностранных наемников с начала российской спецоперации. Так Киев начал вербовать солдат в странах Латинской Америки сразу после открытия новых посольств.

Однако не все иностранцы готовы воевать за Украину. Некоторые наемники сбегают с фронта после получения довольствия. Так бойцы из Польши и Южной Кореи приняли решение прекратить сотрудничество с ВСУ после получения выплат за период обучения. Они сбежали после прибытия в населенный пункт Садки, расположенный на линии фронта в Сумской области.

Потери на Сумском направлении у ВСУ высоки. Чтобы не отпугнуть потенциальных иностранных бойцов, власти страны хоронят многих наемников на своей территории. Так они пытаются скрыть реальные потери и возможные общественные волнения в странах их происхождения. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило на сумское направление 300-й учебный танковый полк из Черниговской области. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах. «На фоне колоссальных потерь враг перебросил на сумское направление из Черниговской области 300-й учебный танковый полк (в /ч А1414) „, — отметил источник ТАСС. По словам собеседника агентства, это подразделение изначально создавалось исключительно для обучения военнослужащих и дальнейшего распределения их по боевым бригадам. Российские военные успешно продвигаются в Сумской области. Ранее военнослужащие ВС РФ освободили населенный пункт Варачино.  ВСУ активно вербует иностранных наемников с начала российской спецоперации. Так Киев начал вербовать солдат в странах Латинской Америки сразу после открытия новых посольств. Однако не все иностранцы готовы воевать за Украину. Некоторые наемники сбегают с фронта после получения довольствия. Так бойцы из Польши и Южной Кореи приняли решение прекратить сотрудничество с ВСУ после получения выплат за период обучения. Они сбежали после прибытия в населенный пункт Садки, расположенный на линии фронта в Сумской области. Потери на Сумском направлении у ВСУ высоки. Чтобы не отпугнуть потенциальных иностранных бойцов, власти страны хоронят многих наемников на своей территории. Так они пытаются скрыть реальные потери и возможные общественные волнения в странах их происхождения. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...