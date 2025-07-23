Бывший депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов, подписавший контракт с Минобороны РФ будучи под следствием, попал в штурмовую группу морской пехоты. По словам адвоката Александра Чудинова, вскоре экс-депутат отправляется на передовую.
«Паутова зачислили в штурмовую группу морской пехоты. Он прошел обучение и в конце месяца с группой выдвигается на передовую», — рассказал URA.RU Чудинов.
По словам адвоката, Паутов не падает духом. Он уверен, что будет полезен и будет стараться приблизить победу. Сейчас, по словам Чудинова, он занимается оформлением документов для отправки на фронт еще трех человек. Он отметил их патриотичный настрой.
Паутов попал под следствие в октябре 2023 года. Его задержали после возвращения из Гудермеса, где он проходил обучение перед отправкой на СВО. Экс-депутата обвинили в посредничестве при передаче взяток. По версии следствия, именно через Паутова ООО «Челябинскавтотранс» получило разрешение на строительство дома по улице Сулимова.
В ходе расследования в деле появились мошеннические эпизоды. Следователи считали, что Паутов несколько раз выступал в роли посредника между бизнесом и властью. При этом он никак не мог повлиять на решения. Предварительно, получая деньги, он присваивал их себе.
Все время расследования Паутов провел в СИЗО. При этом с самого начала следственных действий он просился на фронт. В итоге его просьбы были удовлетворены: в начале июля экс-депутата вывели из изолятора и отправили в зону СВО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!