23 июля 2025

Ушедший из-под следствия на СВО челябинский экс-депутат попал в морскую пехоту

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Виталий Паутов служит в штурмовой группе
Виталий Паутов служит в штурмовой группе Фото:
новость из сюжета
ФСБ задержала старейшего депутата гордумы Челябинска Паутова

Бывший депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов, подписавший контракт с Минобороны РФ будучи под следствием, попал в штурмовую группу морской пехоты. По словам адвоката Александра Чудинова, вскоре экс-депутат отправляется на передовую.

«Паутова зачислили в штурмовую группу морской пехоты. Он прошел обучение и в конце месяца с группой выдвигается на передовую», — рассказал URA.RU Чудинов.

По словам адвоката, Паутов не падает духом. Он уверен, что будет полезен и будет стараться приблизить победу. Сейчас, по словам Чудинова, он занимается оформлением документов для отправки на фронт еще трех человек. Он отметил их патриотичный настрой.

Паутов попал под следствие в октябре 2023 года. Его задержали после возвращения из Гудермеса, где он проходил обучение перед отправкой на СВО. Экс-депутата обвинили в посредничестве при передаче взяток. По версии следствия, именно через Паутова ООО «Челябинскавтотранс» получило разрешение на строительство дома по улице Сулимова.

В ходе расследования в деле появились мошеннические эпизоды. Следователи считали, что Паутов несколько раз выступал в роли посредника между бизнесом и властью. При этом он никак не мог повлиять на решения. Предварительно, получая деньги, он присваивал их себе.

Все время расследования Паутов провел в СИЗО. При этом с самого начала следственных действий он просился на фронт. В итоге его просьбы были удовлетворены: в начале июля экс-депутата вывели из изолятора и отправили в зону СВО.

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Бывший депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов, подписавший контракт с Минобороны РФ будучи под следствием, попал в штурмовую группу морской пехоты. По словам адвоката Александра Чудинова, вскоре экс-депутат отправляется на передовую. «Паутова зачислили в штурмовую группу морской пехоты. Он прошел обучение и в конце месяца с группой выдвигается на передовую», — рассказал URA.RU Чудинов. По словам адвоката, Паутов не падает духом. Он уверен, что будет полезен и будет стараться приблизить победу. Сейчас, по словам Чудинова, он занимается оформлением документов для отправки на фронт еще трех человек. Он отметил их патриотичный настрой. Паутов попал под следствие в октябре 2023 года. Его задержали после возвращения из Гудермеса, где он проходил обучение перед отправкой на СВО. Экс-депутата обвинили в посредничестве при передаче взяток. По версии следствия, именно через Паутова ООО «Челябинскавтотранс» получило разрешение на строительство дома по улице Сулимова. В ходе расследования в деле появились мошеннические эпизоды. Следователи считали, что Паутов несколько раз выступал в роли посредника между бизнесом и властью. При этом он никак не мог повлиять на решения. Предварительно, получая деньги, он присваивал их себе. Все время расследования Паутов провел в СИЗО. При этом с самого начала следственных действий он просился на фронт. В итоге его просьбы были удовлетворены: в начале июля экс-депутата вывели из изолятора и отправили в зону СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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