Экс-депутат гордумы Челябинска Паутов ушел из СИЗО на фронт

09 июля 2025 в 12:15 Размер текста - 17 +

Бывший депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов, обвиняемый в посредничестве и мошенничестве, ушел на СВО. Утром 9 июля он покинул СИЗО, сообщил URA.RU адвокат Александр Чудинов. «Паутова утром вывезли из СИЗО. Идут последние приготовления к отправке в зону СВО», — сообщил URA.RU Чудинов. Еще до задержания в октябре 2023 года Паутов прошел подготовку в университете спецназа, дислоцирующимся в Гудермесе. Он был готов отправиться в зону СВО. Но следственные действия нарушили все планы экс-депутата. После задержания Паутову предъявили обвинения в посредничестве при передаче взяток. Деньги якобы он получал от застройщика и передавал их в мэрию для решения вопроса о выдаче разрешения на строительства. Одно из зданий, которое было построено на незаконных основаниях, стал дом по улице Сулимова. По этому делу проходили экс-директор строительной фирмы ООО «Челябинскавтотранс» Людмила Ребреш и бывший вице-мэр Челябинска Владимир Слободской. Их судили: Ребреш по итогу получила реальный срок (пять лет колонии общего режима), Слободского осудили условно. Сейчас это решение оспаривается в апелляции. После в деле Паутова появился эпизоды мошенничества. Следствие считало, что он несколько раз выступал в роли посредника между бизнесом и властью. При этом повлиять на решения он не мог, а просто оставлял деньги себе. Между тем, будучи в СИЗО Паутов начал проситься на фронт. Он даже пытался попасть на прием к Генпрокурору РФ Игорю Краснову и попросить того разобраться в причинах отказа. В итоге он получил разрешение. Но, выступая в суде по делу Слободского заявил, что сотрудников военкомата не пускают к нему в СИЗО для подписания контракта. В результате спустя без малого два года в СИЗО он все же добился отправки на фронт.