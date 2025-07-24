Появилось первое видео, где нашли обломки пассажирского Ан-24

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спасатели нашли горящий фюзеляж самолета в Амурской области
Спасатели нашли горящий фюзеляж самолета в Амурской области Фото:
новость из сюжета
Самолет Ан-24 с десятками пассажиров пропал с радаров в Приамурье

Появилось первое видео с места, где нашли обломки пассажирского Ан-24. Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили обломки пропавшего самолета на склоне горы в 15 километрах от Тынды. По предварительной информации, выживших нет, сообщили экстренные службы.

«Самолет Ан-24 найден на склоне горы в труднодоступной местности в 15 километрах от Тынды. По предварительным данным, выживших нет», — заявили представители экстренных служб. 

Ранее стало известно, что в Амурской области пропал с радаров пассажирский самолет Ан-24, который выполнял рейс Благовещенск — Тында. На борту было 43 пассажира, включая пятерых детей, а также шесть членов экипажа. После исчезновения пассажирского самолета СК возбудил дело.

В МЧС России сообщили, что вертолет Росавиации Ми-8 зафиксировал горящий фюзеляж пропавшего воздушного судна во время облета района поисков. К месту обнаружения были направлены спасательные подразделения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Появилось первое видео с места, где нашли обломки пассажирского Ан-24. Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили обломки пропавшего самолета на склоне горы в 15 километрах от Тынды. По предварительной информации, выживших нет, сообщили экстренные службы. «Самолет Ан-24 найден на склоне горы в труднодоступной местности в 15 километрах от Тынды. По предварительным данным, выживших нет», — заявили представители экстренных служб.  Ранее стало известно, что в Амурской области пропал с радаров пассажирский самолет Ан-24, который выполнял рейс Благовещенск — Тында. На борту было 43 пассажира, включая пятерых детей, а также шесть членов экипажа. После исчезновения пассажирского самолета СК возбудил дело. В МЧС России сообщили, что вертолет Росавиации Ми-8 зафиксировал горящий фюзеляж пропавшего воздушного судна во время облета района поисков. К месту обнаружения были направлены спасательные подразделения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...