Появилось первое видео, где нашли обломки пассажирского Ан-24

Появилось первое видео с места, где нашли обломки пассажирского Ан-24. Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили обломки пропавшего самолета на склоне горы в 15 километрах от Тынды. По предварительной информации, выживших нет, сообщили экстренные службы.
«Самолет Ан-24 найден на склоне горы в труднодоступной местности в 15 километрах от Тынды. По предварительным данным, выживших нет», — заявили представители экстренных служб.
Ранее стало известно, что в Амурской области пропал с радаров пассажирский самолет Ан-24, который выполнял рейс Благовещенск — Тында. На борту было 43 пассажира, включая пятерых детей, а также шесть членов экипажа. После исчезновения пассажирского самолета СК возбудил дело.
В МЧС России сообщили, что вертолет Росавиации Ми-8 зафиксировал горящий фюзеляж пропавшего воздушного судна во время облета района поисков. К месту обнаружения были направлены спасательные подразделения.
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