В Московский суд поступило уголовное дело в отношении Татьяны Лазаревой*

В отношении телеведущей Лазаревой* возбудили второе уголовное дело
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Это уже второе уголовное дело, возбужденное в отношении Лазаревой*, за последнюю неделю
Это уже второе уголовное дело, возбужденное в отношении Лазаревой*, за последнюю неделю Фото:

В Пресненский суд Москвы поступило уголовное дело в отношении ранее заочно осужденной телеведущей Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов). Она обвиняется в уклонении от выполнения обязанностей иноагента. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

«Уголовное дело в отношении обвиняемой Лазаревой Т. по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах) в суд поступило», — сказали в Пресненском суде. Их слова передает ТАСС.

Дата рассмотрения на данный момент еще не назначена. Максимальное наказание по соответствующей статье Уголовного кодекса РФ — лишение свободы до двух лет.

Это уголовное дело стало вторым за последнюю неделю. Лазарева ранее была заочно осуждена на 6,5 лет лишения свободы по обвинению в публичном оправдании терроризма. Кроме того, на протяжении четырех лет ей запрещено заниматься администрированием интернет-ресурсов.

*Татьяна Лазарева внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

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В Пресненский суд Москвы поступило уголовное дело в отношении ранее заочно осужденной телеведущей Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов). Она обвиняется в уклонении от выполнения обязанностей иноагента. Об этом рассказали в пресс-службе суда. «Уголовное дело в отношении обвиняемой Лазаревой Т. по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах) в суд поступило», — сказали в Пресненском суде. Их слова передает ТАСС. Дата рассмотрения на данный момент еще не назначена. Максимальное наказание по соответствующей статье Уголовного кодекса РФ — лишение свободы до двух лет. Это уголовное дело стало вторым за последнюю неделю. Лазарева ранее была заочно осуждена на 6,5 лет лишения свободы по обвинению в публичном оправдании терроризма. Кроме того, на протяжении четырех лет ей запрещено заниматься администрированием интернет-ресурсов. *Татьяна Лазарева внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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