В Московский суд поступило уголовное дело в отношении Татьяны Лазаревой*

В Пресненский суд Москвы поступило уголовное дело в отношении ранее заочно осужденной телеведущей Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов). Она обвиняется в уклонении от выполнения обязанностей иноагента. Об этом рассказали в пресс-службе суда.
«Уголовное дело в отношении обвиняемой Лазаревой Т. по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах) в суд поступило», — сказали в Пресненском суде. Их слова передает ТАСС.
Дата рассмотрения на данный момент еще не назначена. Максимальное наказание по соответствующей статье Уголовного кодекса РФ — лишение свободы до двух лет.
Это уголовное дело стало вторым за последнюю неделю. Лазарева ранее была заочно осуждена на 6,5 лет лишения свободы по обвинению в публичном оправдании терроризма. Кроме того, на протяжении четырех лет ей запрещено заниматься администрированием интернет-ресурсов.
*Татьяна Лазарева внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
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