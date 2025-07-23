Владелец крематория для животных в ХМАО сделал заявление из-за жалоб жителей

Владелец крематория для животных в поселке Солнечном после жалоб на едкий запах и дым из печей, проверок надзорных органов заказал независимую экспертизу. В результате исследований нарушений не выявлено, сообщил он URA.RU.
«После жалоб на запах и дым, исходящий от печей крематория, а также первой проверки следственного комитета заказали независимую экспертизу. Для нас это уже вопрос чести, сохранения репутации. Пробы атмосферного воздуха, отобранные до и после начала работы печи (около входа в здание) по ключевым химическим показателям — всего их восемь, соответствуют СанПиН», — сообщил совладелец крематория Константин Костин. Документы, подтверждающие его слова, есть в распоряжении редакции.
Также предприниматель сообщил, что после того, как в крематорий «Радужный мост» наведались силовики, была еще одна комплексная проверка с участием ветслужбы, Росприроднадзора, прокуратуры, следственного комитета, пожарных. По запросу надзорных ведомств бизнесмен предоставил все требуемые документы — начиная от сертификатов и заканчивая чеками на покупку оборудования и сопутствующих материалов.
Собеседник агентства уверен, что никаких причин для столь пристального внимания к деятельности крематория, который работает уже больше года, нет. Первые претензии к компании появились в отзывах 8 июля, однако позже были удалены. «Негативные отзывы появились и быстро исчезли, однако началась проверка, поводов для которой не вижу, тем более, что экспертиза подтверждает, что у нас все в порядке. При этом, ранее вопросов к нам не возникало. Кому мы могли помешать, я не представляю», — говорит Константин.
В Россельхознадзоре агентству сообщили, что в отношении деятельности крематория «Радужный мост» проводятся «специальные мероприятия» — цитата. Специалисты регионального Роспотребнадзора также ведут проверку в связи с двумя поступившими в ведомство обращениями, проверка Следственного комитета продолжается.
Ранее URA.RU сообщало, что в крематорий для животных «Радужный мост» в поселке Солнечный нагрянул следственный комитет. Поводом для процессуальной проверки стали сообщения СМИ о жалобах местных жителей на удушливый запах, идущий из печей.
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