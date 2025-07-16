Силовики ХМАО назвали причину обысков в крематории для животных

В крематорий для животных «Радужный мост» в поселке Солнечный нагрянул следственный комитет. Поводом для процессуальной проверки стали сообщения СМИ о жалобах местных жителей на удушливый запах, идущий из печей.
«Сургутским межрайонным следственным отделом проводится процессуальная проверка по сообщению СМИ о жалобах жителей поселка Солнечный на деятельность крематория для животных», — рассказали агентству в пресс-службе СК. Сейчас силовики проверяют возможное нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ, эксплуатации печей крематория.
В начале июля жители Солнечного сообщали, что задыхаются от едкого дыма и запаха, который якобы исходит от крематория. «На улице жара, окна раскрыты. Дома воняет жжеными волосами», — сообщал один из очевидцев. Тему подхватили ряд региональных СМИ, после чего СК и начал проверку.
При этом, в мэрию муниципалитета никаких жалоб от местного населения на деятельность «Радужного моста» не поступало. «В администрацию поселка жалобы на работу крематория для животных не поступали. Сейчас этим вопросом занимается следственный комитет. Администрация Солнечного оказывает необходимое содействие правоохранительным органам», — пояснили агентству специалисты.
Связаться с руководством крематория агентству не удалось. Направлены запросы в Ветеринарную службу ХМАО, а также Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО и региональный Роспотребнадзор. На момент публикации материала ответ не получен.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) обсудили возможность строительства крематория. Студенческим проектом предлагается использовать тепло от сожжения тел на обогрев помещений.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!