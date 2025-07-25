Хуснуллин озвучил размер оптимальной ключевой ставки к концу 2025 года

Ключевая ставка в России к концу 2025 года должна быть не выше 10–12%. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Хотелось бы, чтобы у нас до конца года ставка была не более 10-12%», — отметил он, отвечая на вопрос, какую ставку хотел бы видеть. Цитата по ТАСС.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что существуют все предпосылки для снижения ключевой ставки. По ее словам, до конца года ставка снизится не на один процент — это будет «поступательное снижение», передает RT. Однако решение о снижении ставки будет зависеть от динамики инфляции и достижения целевого уровня в 4% к 2026 году, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.
По мнению финансового аналитика Дениса Давыдова, к концу 2025 года ставка может снизиться до 16%. С таким же прогнозом выступил и эксперт финансового рынка Андрей Бархота.
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