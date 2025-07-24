Финансист предположил, какой будет ключевая ставка к концу года

Ключевая ставка в России к концу 2025 года может снизиться до 16%. Об этом заявил финансовый аналитик Денис Давыдов в беседе с URA.RU.
«Ну, шестнадцать. Это на конец года», — заявил Давыдов, отвечая на вопрос о возможном снижении ставки к концу 2025 года. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Он также отметил, что долговой рынок уже заложил в цены ожидаемое снижение ставки. Давыдов обратил внимание на то, что показатели по корпоративным облигациям и федеральным займам (ОФЗ), а также действия банков, которые снизили ставки по вкладам для физических лиц, подтверждают эти ожидания. По его словам, сокращение ставок на рынке происходит примерно в том же диапазоне, который прогнозируется для ключевой ставки.
Он также добавил, что на завтрашнем заседании Банк России может принять решение о снижении ключевой ставки сразу на два процентных пункта. Эксперт объяснил такую динамику замедлением инфляции и инфляционных ожиданий, а также снижением темпов роста экономики.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о наличии всех предпосылок для снижения ключевой ставки, указывая на укрепление рубля и снижение инфляционного давления. Она добавила, что такое снижение поможет предотвратить экономическое охлаждение и поддержать развитие промышленности. Зампред Банка России Алексей Заботкин, в свою очередь, отметил, что решение о снижении ставки будет зависеть от динамики инфляции и достижения целевого уровня в 4% к 2026 году.
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