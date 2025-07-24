В Совфеде оценили возможность снижения ключевой ставки

Матвиенко: есть все предпосылки для снижения ключевой ставки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снижению ключевой ставки способствует укрепление рубля, заявила Валентина Матвиенко
Снижению ключевой ставки способствует укрепление рубля, заявила Валентина Матвиенко Фото:

Существуют все предпосылки для снижения ключевой ставки. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Сейчас есть все предпосылки для снижения ключевой ставки», — заявила Матвиенко. Этому способствует укрепление рубля и снижения инфляционного давления. Информацию об этом Совет Федерации опубликовал в своем telegram-канале.

Ранее Валентина Матвиенко уже отмечала, что снижение ключевой ставки позволит предотвратить экономическое охлаждение и поддержать развитие промышленности, несмотря на то что за последние пять лет инвестиции в основной капитал обрабатывающих отраслей выросли на 40% даже при высокой ставке. Зампред Банка России Алексей Заботкин также заявлял, что решение о снижении ставки будет зависеть от динамики инфляции и достижения целевого уровня в 4% к 2026 году.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Существуют все предпосылки для снижения ключевой ставки. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Сейчас есть все предпосылки для снижения ключевой ставки», — заявила Матвиенко. Этому способствует укрепление рубля и снижения инфляционного давления. Информацию об этом Совет Федерации опубликовал в своем telegram-канале. Ранее Валентина Матвиенко уже отмечала, что снижение ключевой ставки позволит предотвратить экономическое охлаждение и поддержать развитие промышленности, несмотря на то что за последние пять лет инвестиции в основной капитал обрабатывающих отраслей выросли на 40% даже при высокой ставке. Зампред Банка России Алексей Заботкин также заявлял, что решение о снижении ставки будет зависеть от динамики инфляции и достижения целевого уровня в 4% к 2026 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...