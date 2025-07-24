В Совфеде оценили возможность снижения ключевой ставки

Существуют все предпосылки для снижения ключевой ставки. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Сейчас есть все предпосылки для снижения ключевой ставки», — заявила Матвиенко. Этому способствует укрепление рубля и снижения инфляционного давления. Информацию об этом Совет Федерации опубликовал в своем telegram-канале.
Ранее Валентина Матвиенко уже отмечала, что снижение ключевой ставки позволит предотвратить экономическое охлаждение и поддержать развитие промышленности, несмотря на то что за последние пять лет инвестиции в основной капитал обрабатывающих отраслей выросли на 40% даже при высокой ставке. Зампред Банка России Алексей Заботкин также заявлял, что решение о снижении ставки будет зависеть от динамики инфляции и достижения целевого уровня в 4% к 2026 году.
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